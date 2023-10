Schützenverein Hamwarde - Bei 49. Hamwarder Schießsportwoche purzeln die Rekorde

Hamwarde. Bei der 49. Hamwarder Schießsportwoche des Schützenvereins Hamwarde und Umgebung purzelten die Standrekorde nur so. Am Ende gab es nach 800 Starts – was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist – 22 neue Bestleistungen. „Das liegt wohl auch an den guten Bedingungen am Schießstand und der freundlichen Betreuung der Gäste vor und nach dem Schießen, die von den Teilnehmern gelobt wurden“, sagte Organisator Norman Sausmikat. In diesem Jahr waren neben Vereinen aus Dänemark, Norwegen, Schweden und den Niederlanden auch Sportschützen aus Indien und der Ukraine dabei. Die Altersspanne reichte von zwölf bis über 80 Jahre.

Der herausragende Teilnehmer war dabei der für Aarhus schießende Inder Anant Choubey, der mit Weltklasseleistungen gleich zwei neue Standrekorde aufstellte. Zuerst pulverisierte er mit sagenhaften 592 Ringen im Kleinkaliber-Dreistellungskampf 3x20 Schuss (kniend 199, liegend 198, stehend 195 Ringe) den bisherigen Rekord. Danach gelang ihm mit dem Luftgewehr mit 624,3 Ringen eine wahre Meisterleistung, bei der alle 60 Schüsse in der Zehn landeten.

Schützenverein Hamwarde begrüßt Teilnehmer aus sieben Nationen

Fünf weitere neue Rekorde gab es mit Luftgewehr Freihand: Marianne Lamhauge (Gundsolille, Damen III, 402 Ringe), Poul Kristensen (Hvidovre, Herren IV, 402,8 Ringe), Wiebke Manning (Eddelsdorf, Damen IV, 400 Ringe), Schützenverein Tarp (Schüler, Mannschaft, 570,5 Ringe) und Amelie Kohl (Einzelrekord, 202,1 Ringe). Das sehr gute Niveau zeigte sich über alle Altersklassen: 23 Damen und Herren übertrafen die Marke von 600 Ringen in der Zehntelwertung sowie weitere 14 Schützen die Marke von 400 Ringen.

Bei der 49. Hamwarder Schießsportwoche waren 22 Schüler mit dem Luftgewehr Freihand am Start. Für einige von ihnen ihr erster großer Wettkampf.

Foto: K. Witt

Im KK-Liegendkampf gab es vier neue Rekorde: Kristine Christensen (Danish Military Team, Damen I, 626,3 Ringe), Sys Hansen (Hvidovre, Damen III, 618,8 Ringe), Reiner Brosch (Harburger Schützengilde, Herren V, 614,7 Ringe) und der erst 14-jährige Storm Franzen (Aarhus, Junioren, 622,1 Ringe). Insgesamt übertrafen hier 22 Schützen die Marke von 615 Ringen.

Neun weitere Rekorde gab es in den Auflagedisziplinen. Drei davon erzielte die Senioren-Mannschaft des PSV Olympia Berlin. Mit dem KK-Gewehr schoss sie 914,8 Ringe, mit dem Luftgewehr erzielte sie 941,7 Ringe und mit der Luftpistole verbesserte sie den Rekord auf 893,3 Ringe. Bemerkenswert: Alle drei Senioren sind über 80 Jahre alt.

Das 50. Jubiläum der Hamwarder Schießsportwoche steigt 2024 vom 20. September bis zum 6. Oktober.