DRK-Kleidermarkt Schwarzenbek zieht in neue Räumlichkeiten

Schwarzenbek. Lisa Kalupar und das Team vom Deutschen Roten Kreuz können der Eröffnung des DRK-Kleidermarkts in Schwarzenbek am neuen Standort am Dienstag, 17. Oktober, gelassen entgegenblicken. Häufig herrscht nur wenige Stunden bevor Geschäfte öffnen hektisches Treiben. Dann muss hier noch ein Regal angebracht und dort der Verkaufstresen aufgebaut werden. In den Verkaufsräumen direkt am Bahnhof hat allerdings schon fast alles seinen Platz gefunden.

DRK-Kleidermarkt öffnet neue Räumlichkeiten am Schwarzenbeker Bahnhof

Bisher befand sich der Rotkreuzmarkt des Schwarzenbeker Ortsvereins in der Lauenburger Straße 7. „Wir haben ein Raumnutzungskonzept erstellt, um zu gucken, wie wir unsere Räume am besten nutzen können“, klärt Lisa Kalupar, Mitarbeiterin der Servicestelle Ehrenam, über die Hintergründe des Umzugs auf. Da das Gebäude am Bahnhof dem Deutschen Roten Kreuz selbst gehöre, können die Verkaufsräume kostenlos genutzt werden. Eine Miete wie an der Lauenburger Straße ist dann nicht mehr notwendig. Bisher hatte die Schwarzenbeker Tafel das Gebäude als Lagerraum genutzt. „Jetzt ist das Lager der Tafel aber in die Fahrzeughalle umgezogen“, sagt Kalupar.

Um so gelassen in die heiße Phase gehen zu können, mussten die Ehrenamtlichen vom DRK schon vorab einige Arbeit leisten. „Wir haben einiges im Laden neu gemacht“, sagt Kalupar. Unter anderem wurde das Licht erneuert, ein neuer Boden verlegt und auch eine Treppe saniert. Das sei allerdings nur möglich gewesen, da das DRK Geldspenden von verschiedenen Seiten erhalten hat. „Der größte Betrag waren 5000 Euro, die von der Aktion Menschen gespendet wurden“, verrät Kalupar. 2000 Euro trug die Staatskanzlei auf Initiative der Lauenburgischen CDU-Landtagsabgeordneten Andrea Tschacher bei. Außerdem kamen rund 1000 Euro von der Initiative „Wir bewegen SH“. Mit den Geldern soll am Eingang eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen gebaut werden. „Das ist uns sehr wichtig, damit jeder den Laden besuchen kann“, sagt Lisa Kalupar.

Bedarf an günstiger Kleidung ist gestiegen

Ohnehin sei der neue Laden aufgrund seiner Lage direkt am Bahnhof für viele Menschen leichter zu erreichen als zuvor. „Wir sind jetzt näher an den Bedürftigen dran“, sagt Kalupar. Dies sei wichtig, da der Bedarf an günstiger Kleidung in den letzten Jahren gestiegen sei, bemerkt ihre Kollegin Miriam Märtens. „Ich wurde von einer Frau angerufen, die sehr glücklich war, dass wir jetzt wieder öffnen“, erzählt sie. Viele Kunden, die in den früheren Rotkreuzmarkt gekommen sind, hätten sich sonst nicht regelmäßig neue Kleidung kaufen können. Dass der Bedarf groß ist, sei auch daran zu sehen, dass die benachbarte Tafel zwischenzeitlich einen Aufnahmestopp für Neukunden hatte. „Hier kann aber jeder kommen, der schöne Second Hand-Mode kaufen möchte“, sagt Lisa Kalupar.

Dass die Kleidungsstücke so günstig angeboten werden können, liege daran, dass alle gespendet sind. „Wir dürfen auch gar nichts dazukaufen“, sagt Miriam Märtens. Daher sei es auch möglich, gut erhaltene Kleidung, die nicht mehr getragen wird, während der Öffnungszeiten im Geschäft abzugeben oder rund um die Uhr draußen in einen Container einzuwerfen.

Auch Sportkleidung ist im Sortiment

Bisher ist die Spendenbereitschaft unter den Schwarzenbekern groß. So groß, dass sogar einige originalverpackte Waren wie Mützen, Handschuhe und Schals zur Eröffnung um 14 Uhr angeboten werden können. „Wir haben im Markt Kleidung für alle Altersklassen“, sagt Lisa Kalupar. In den Regalen hängen Pullover, Hemden und Blusen, Hosen, Abendkleider, Schuhe und auch viele verschiedene Accessoires. „Es gibt auch eine kleine Auswahl Sportkleidung, die sonst sehr teuer ist“, hebt sie hervor.

Um geregelte Öffnungszeiten anbieten zu können, suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom DRK-Kleiderladen noch weitere helfende Hände. Geöffnet ist das Geschäft dienstags von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 14 Uhr.