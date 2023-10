Einbrecher dringen durch Fenster in drei Wohnhäuser ein

Mit Gewalt haben die unbekannten Einbrecher die Fenster aufgebrochen, um in die Wohnungen in Aumühle, Wentorf und Dassendorf einzudringen.

Wohltorf/Aumühle. Vielleicht hat jemand etwas mitbekommen: Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in drei Wohnhäuser im Kreis Herzogtum Lauenburg eingedrungen. Die zuständige Polizei Reinbek sucht jetzt Zeugen. Die unbekannten Täter haben sich jeweils durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang ins Haus verschafft. Wie berichtet, häufen sich derzeit die Einbrüche in der Region.

Zwischen dem 10. und dem 13. Oktober haben Einbrecher an der Bismarckallee in Aumühle zugeschlagen und sind in ein Wohnhaus eingedrungen. Am Sonnabend, 14. Oktober, wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Kreuzhornweg in Dassendorf eingebrochen. An der Straße Lönshöhe in Wentorf bei Hamburg schlug ein akustischer Alarm die Unbekannten zwischen 20.20 und 20.30 Uhr in die Flucht, als sie das Fenster eines Einfamilienhauses eingeschlagen hatten.

Polizei sucht nach Einbrechern im Kreis Herzogtum Lauenburg

Trotz des Alarms gibt es bisher noch keine Hinweise auf die Täter. Deshalb bittet die ermittelnde Kriminalpolizei Reinbek mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/727 70 70 zu melden. Noch hat sich die Kripo über den entstandenen Sachschaden und die Beute der Täter keinen Überblick verschaffen können.