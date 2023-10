Wohnbaugebiet Pötrauer Höhe: Einkaufen gleich vor der Haustür

Wer sich am Stadtrand den Traum vom eigenen Haus erfüllt, muss oft lange Wege zum Einkaufen in Kauf nehmen. In Büchen ist das anders.

Büchen. Wer sich im Wohnbaugebiet Pötrauer Höhe in Büchen den Traum vom eigenen Haus erfüllt, muss zum Einkaufen nicht weit fahren. Am Mittwoch startete der Bau für das Wohn- und Geschäftshaus Pötrauer Tor. Schon im nächsten Jahr eröffnen auf über 3000 Quadratmetern ein Edeka-Markt und ein Drogeriemarkt von Budni. Über den Ladenflächen entstehen zwölf Mietwohnungen, davon zwei mit öffentlicher Förderung.

Büchens Bürgermeister Uwe Möller hatte es schon beim ersten Spatenstich in dem Wohnbaugebiet vor zwei Jahren angekündigt: In der Pötrauer Höhe sei auch an Kita und Einkaufsmöglichkeiten gedacht. Sicher war auch das ein Grund, dass die insgesamt 120 Baugrundstücke so schnell verkauft werden konnten. Geplant ist hier der Bau von Einzel- und Doppelhäusern, Reihenhäusern, aber auch 19 Mehrfamilienhäusern. Die gemeindeeigene Kita soll im Sommer nächsten Jahres eingeweiht werden.

Neues Wohnbaugebiet in Büchen mit Edeka und Budni

Das Pötrauer Tor wird durch den Hamburger Projektentwickler Procom Invest nach dem Grundsatz der höchstmöglichen Energieeffizienz errichtet. Die Wohnungen entstehen in umweltfreundlicher Holzmodulbauweise. Dabei werden Raummodule mit kompletter Ausstattung – inklusive Dämmung, Fenster und Installation – auf die Baustelle geliefert. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach versorgt das Objekt mit Energie. Zudem wird es Ladesäulen für Elektrofahrzeuge geben.

„Dieses Bauprojekt wird unserer Gemeinde in vielerlei Hinsicht zugutekommen. Es wird nicht nur neue Arbeitsplätze bieten und die Nahversorgung stärken, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz“, sagte der Bürgermeister bei der feierlichen Grundsteinlegung.

Rund 11 Millionen Euro kostet das Neubauvorhaben. Edeka selbst wird in den rund 1600 Quadratmeter großen Markt etwa 2,5 Millionen Euro investieren. Eröffnung ist im Sommer nächsten Jahres geplant. Als Generalunternehmer hat Procom die Baufirma MBN GmbH aus Georgsmarienhütte beauftragt.

Neu gesetzter Mischwald dient Klimaschutz und Erholung

Bei der Umsetzung des ehrgeizigen Bauprojektes setzt die Gemeinde auf klimaschonende Maßnahmen. Als Öko-Ausgleichsfläche wurde im vergangenen Jahr ein Areal mit vielen Baumsetzlingen bepflanzt. Auf der Fläche soll sich in den kommenden Jahrzehnten ein Mischwald entwickeln, der auch dem Klimawandel trotzt. Außerdem soll dieser Wald später den Bewohnern der Pötrauer Höhe als Naherholungsgebiet dienen. Die Wege sind zum Teil schon angelegt.

Bis 2025 soll Leben in das Neubaugebiet Pötrauer Höhe einziehen. Wer hier ein neues Zuhause findet, ahnt wahrscheinlich nichts von der spannenden Geschichte dieses Gebietes. In der sogenannten vorrömischen Eisenzeit hatten hier vor allem Bestattungen stattgefunden. Neben sterblichen Überresten fanden die Archäologen rund 500 Grabgefäße und andere Schätze.