Königsberger Allee ist abgesackt und wird voll gesperrt

Schwarzenbek. Die Kanalisation unter der Königsberger Allee in Schwarzenbek ist beschädigt. Die Straße wurde unterspült und so ist die Fahrbahn in der Mitte abgesackt.Um die Tragfähigkeit der Straße vollständig wiederherzustellen, muss die Königsberger Allee nun in den Herbstferien für drei bis fünf Tage voll gesperrt werden.

Königsberger Allee wird gesperrt – Einbahnstraßenregelung aufgehoben

Für die Dauer der Vollsperrung wird die Einbahnstraßenregelung für die Königsberger Allee aufgehoben. Bis zur Baustelle können Anlieger dann von beiden Seiten bis zum Baustellenbereich heranfahren. Zudem wird ein beidseitiges Haltverbot eingerichtet. Für die Zufahrt in die Danziger Straße, Stettiner Straße und einen Teil der Königsberger Allee wird die Einbahnstraßenregelung für die Breslauer Straße umgekehrt. Hier ist die Durchfahrt aus Richtung Frankfurter Straße für die Zeit der Vollsperrung in der Königsberger Allee gewährleistet.