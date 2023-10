Ex-Titanic-Chefredakteur über Besuch bei Andreas Scheuer

Schwarzenbek. Im September startete im Amtsrichterhaus die neue Kultur-Saison in Schwarzenbek. Auch im Oktober stehen vielfältige Events auf dem Programm. Nächster Termin ist am Mittwoch, 11. Oktober. Dann gastiert Thomas Gsella mit seinem Programm „Ein Abend über Liebe, Durst und Politik“ im Amtsrichterhaus.

Die Gedichte und Geschichten des ehemaligen Titanic-Chefredakteurs sind mal ernst und mal komisch, zeitlos aber auch aktuell. Gsellas Texte handeln von einem Besuch beim ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer, von Flüchtlingsunterkünften, Talkshows und dem Dschungelcamp. Karten für die Show können per E-Mail an mail@amtsrichterhaus.de und telefonisch unter 04151/88 11 32 reserviert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro.

„The Adams Family“ – Halloweenkino für Kinder

Am Sonnabend, 14. Oktober, findet der Gesangworkshop SingSangSong im Rahmen des diesjährigen Themenraums der Bibliotheken in Schleswig-Holstein statt. „Was ist Glück für den Einzelnen, und was macht uns glücklich?“ lautet das Motto. Die Teilnehmer sollen Glück beim Singen erleben. Der Workshop beginnt um 10 Uhr und endet um 13 Uhr. Die einstudierten Lieder werden dann ab 14.30 Uhr in einem kleinen Konzert präsentiert. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. Die Anmeldung erfolgt über die Stadtbücherei unter stadtbuecherei@schwarzenbek.de oder telefonisch unter 04151/88 11 04.

Am Sonnabend, 28. Oktober, veranstaltet das Amtsrichterhaus das Halloweenkino für Kinder. Bei der dritten Auflage der Veranstaltung wird der Animationsfilm „The Adams Family“ gezeigt, der ab sechs Jahre freigegeben ist. Dabei gibt es auch Gruseldeko, Popcorn und salzige Snacks. Allerdings wird der Eintritt nur in einem Kostüm gewährt. Plätze sollten unter mail@amtsrichterhaus.de oder telefonisch unter 04151/88 11 32 reserviert werden. Eintritt: fünf Euro.