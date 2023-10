Kräftige Farben haben es der Hobbymalerin angetan – auch wenn sie Landschaften wiedergibt, wie jetzt für ihre Ausstellung in Aumühle.

Ausstellung in Aumühle

Ausstellung in Aumühle Sabine Köhler zeigt farbenfrohe Wolken im Augustinum

Aumühle. Die Aumühler Malerin Sabine Köhler freut sich auf ihre nächste Ausstellung. Von Montag, 9. Oktober, bis zum 14. November sind ihre Bilder unter dem Titel „Zusammenspiel“ im Augustinum Aumühle (Mühlenweg 1) zu bewundern. Sabine Köhler zeigt Gemälde von Wolken – mal abstrakt und mal auf ihre eigene Art naturalistisch. „Ich spiele gerne mit den Farben der Natur“, erklärt sie. „Bei einigen Seestücken greife ich die natürlichen Farben auf und setze sie ‚artfremd‘ wieder zusammen.“ Einige Bilder zeigen Wolken, die an die PopArt erinnern. „Jeweils eine Wolke hat den Hintergrund einer Regenbogenfarbe, das fand ich sehr spannend“, so die Künstlerin. In den Bildern dominieren oft kräftige Farben. Ihre bevorzugte Technik ist Acrylmalerei auf Leinwand oder Papier.

Für Sabine Köhler ist es die erste Einzelausstellung seit sieben Jahren und sie freut sich sehr darauf. „Ich male seit mehr als 20 Jahren“, erzählt die 59 Jahre alte Aumühlerin. Kunst und Kultur hätten sie schon immer interessiert.

Sabine Köhler stellt farbenfrohe Werke in Aumühle aus

Bei der Künstlerin Anja Witt hat Köhler ihre Ausbildung begonnen und erste Erfahrungen gesammelt. Es folgten Fortbildungen und Seminare und die Teilnahme an Sommerakademien an der Fachhochschule Ottersberg. „Ich experimentiere gern mit Farben“, erklärt die 59-Jährige. Besonders in den Wolkenbildern gibt es für den Betrachter viel zu entdecken.

Auch interessant

Zur Ausstellung lädt die das Augustinum für Sonnabend, 14. Oktober, um 18 Uhr zu einer Vernissage ein. Als musikalische Gäste begleiten „Die Ukulolas“ Sabine Köhlers Ausstellungseröffnung. Ihre Werke sind vom 9. Oktober bis zum 14. November zu den Öffnungszeiten im Augustinum Aumühle, Mühlenweg 1, zu bewundern. Der Eintritt ist frei.