Geesthacht: Mit der „Karoline“ zum verkaufsoffenen Sonntag

Geesthacht. Die „Karoline“ fährt wieder. Der Publikumsliebling der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn steht nach bestandener TÜV-Prüfung am Wochenende 7./8. Oktober wieder unter Dampf. Die historische Dampflokomotive (Baujahr 1945) ist am Sonnabend und Sonntag für mehrere Sonderfahrten zwischen den Bahnhöfen Bergedorf-Süd und Geesthacht unterwegs, teilweise enden die Fahrten sogar erst im Geesthachter Ortsteil Krümmel. Für den Wochenendausflug bietet sich die Mitnahme eines Fahrrades an. Am Sonntag können Bergedorfer mit der Dampflok den verkaufsoffenen Sonntag in Geesthacht (13 bis 18 Uhr) besuchen.

Im Geesthachter Lokschuppen hat die AG Geesthachter Eisenbahn weitere Fahrzeuge in Aufarbeitung, die besichtigt werden können. Unter anderem eine noch ältere Lokomotive als die „Karoline“, nämlich aus eine Dampflok aus dem Jahre 1918, gebaut von Henschel & Sohn in Kassel. Wer bis Krümmel fährt, könnte seinen Ausflug zu Fuß oder mit dem Rad weiter zu den Ausflugslokalen in Tesperhude oder ans Naturschutzgebiet Hohes Elbufer ausweiten.

Herbstfahrten mit der historischen Dampflok

Der Fahrpreis beträgt für eine einfache Fahrt zwischen Bergedorf und dem Alten Bahnhof in Geesthacht 4 Euro. Zwischen Geesthacht und Krümmel sind weitere 2 Euro fällig. Kinder von 4 bis 14 Jahren fahren zum halben Preis. Hunde und Fahrräder kosten pro Fahrt 1 Euro. Alle Züge führen neben den historischen Personenwagen auch einen Fahrradwagen mit. Weitere Haltepunkte sind Escheburg, Börnsen und das Geesthachter Freizeitbad (nur bei Fahrten bis Krümmel).

Im vergangenen Jahr hörten mit Paul Apel (l.) und Detlef Kruse (r.) zwei langjährige Organisatoren des verkaufsoffenen Sonntags auf. Oliver Fries ist übriggeblieben.

Foto: Dirk Schulz

Die Herbstfahrten der „Karoline“ fallen zudem auf das Wochenende mit dem ersten und einzigen verkaufsoffenen Sonntag in Geesthacht in diesem Jahr. Am 8. Oktober ist gemäß dem Leitmotiv „Familienzeit“ in der Fußgängerzone (Bergedorfer Straße) eine Hüpfburg aufgebaut, und es gibt Kinderschminken. Im Vorraum des Kreissparkassen-Centers (Bergedorfer Straße 58) wird ein Teil der Carrerabahn von „Einfachmalmachen – Die Tour“ aufgebaut. Die Fans des Rennsports im Miniaturformat sind bekannt in Geesthacht und Umgebung. Im Juni hatten sie die größte mobile Carrerabahn Europas in der Sporthalle Berliner Straße aufgebaut. Das Autohaus Wulf aus Grünhof stellt Wagen in Originalgröße aus.

Erster verkaufsoffener Sonntag seit fast einem Jahr

Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag der City Gemeinschaft Geesthacht nach fast einem Jahr. Die beteiligten Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kaufhaus Nessler, Zigarren Fries, die Schuhhäuser Purwin und Bode oder der Curry-Pavillon machen mit. Der Rewe-Markt im Center dagegen nicht. „Einige Einzelhändler können sich wegen Personalmangel nicht beteiligen“, sagt Mitorganisator Oliver Fries.

Folgende Abfahrtzeiten der „Karoline“ sind geplant, Sonnabend, 7. Oktober: ab Geesthacht in Richtung Bergedorf um 12.30, 15.15 und 17.55 Uhr; ab Bergedorf-Süd um 13.20 und 16.05 Uhr (jeweils bis Krümmel), um 18.45 Uhr nur bis Geesthacht; ab Krümmel um 14.50 und 17.35 Uhr. Am Sonntag, 8. Oktober gibt es eine zusätzliche Fahrt von Geesthacht nach Bergedorf um 10.15 Uhr und zurück bis Geesthacht um 11.05 Uhr.