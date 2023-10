Politiker wollen Klönbänke für Lesegarten am Medienzentrum

Lauenburg. Der Berliner nennt sie „Plauderbank“, der Schwabe „Schwätzlebank“ und in Hamburg hat sich „Klönbank“ als Name durchgesetzt. Die Idee dahinter ist dieselbe: Wer sich drauf setzt, hat Lust mit anderen in Kontakt zu kommen. Oft sind diese Bänke bunt bemalt oder auffällig gestaltet. Manchmal ist eine Aufschrift zu lesen: „Setz dich, falls du nichts dagegen hat, dass jemand Hallo zu dir sagt!“

Diese Idee könnte sich auch in Lauenburg durchsetzen, meint die Wählergemeinschaft Unser Lauenburg (UL). Zur nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montag, 9. Oktober, bringt die Fraktion einen entsprechenden Antrag ein. Darin heißt es unter anderem: „Gerade in einer Stadt wie Lauenburg, in der es viele Singlehaushalte gibt, muss einer Vereinsamung der Menschen entgegengewirkt werden.“ Im Blick hat die UL dabei vor allem Senioren.

Die Idee entstand in England

Platz nehmen, „hallo“ sagen, ins Gespräch kommen. Eine simple Parkbank macht‘s möglich. Und ein kleines Schildchen. 2018 entstand die Idee und die erste „chat bench“ erstmals in England. Mittlerweile gibt es Plauderbänke auch in Europa und Amerika. Und wenn das Eis gebrochen ist, lässt es sich munter drauf losplaudern. Mit Menschen, mit denen man sonst vielleicht nie in Kontakt treten würde – so das Konzept dahinter.

Mindestens zwei Klönbänke sollen es sein, meint die UL. Eine Idee, wo diese aufgestellt werden könnten, hat die Wählergemeinschaft auch schon: in dem geplanten Lesegarten am neuen Medienzentrum Stappenbeck. Die Verwaltung solle Angebote einholen, wie diese Bänke ansprechend gestalten werden könnten.

Der Standort bietet sich an, denn auch das beauftragte Berliner Planungsbüro Plateau stellt sich die Freifläche als grüne Oase mit verschiedenen Pflanzinseln, kombiniert mit Sitzmöglichen vor. Ob die Idee der UL auch bei den anderen Fraktionen Anklang findet, zeigt sich während der Sitzung am kommenden Montag, 9. Oktober, 19 Uhr, im Haus der Begegnung (Fürstengarten 29).

