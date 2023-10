Rätselhafter Fall in Marschacht: Mann will einem anderen mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und ihn in die Elbe gestoßen haben.

Marschacht. Ein seltsamer Fall beschäftigt die Polizei in Marschacht: Am Dienstag, 3. Oktober, meldete sich gegen 4 Uhr in Obermarschacht ein 19-jähriger Mann über den Polizeinotruf. Er gab an, einem Unbekannten im Streit mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und ihn anschließend in die Elbe gestoßen zu haben. Nur: An weitere Details oder auch an den genauen Tatort könne er sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erinnern.

Die Beamten reagierten unverzüglich: Während der junge Mann zur Dienststelle gebracht wurde, liefen parallel umfangreiche Suchmaßnahmen entlang der Elbe im Bereich Marschacht an. Neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Marschacht: Schläger zeigt sich selbst an – aber wo ist sein Opfer?

Ein Opfer allerdings fanden die Einsatzkräfte nicht. Nach mehreren Stunden wurde die Suche schließlich erfolglos eingestellt. Auch später gingen keine Meldungen über vermisste Personen oder Hinweise von Zeugen ein.

Der 19-Jährige wurde kriminaltechnisch untersucht. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wieder entlassen. Hinweise zu den rätselhaften Vorgängen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171-7960 entgegen. pal