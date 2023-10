Zeugen gesucht: Einbruch in Garage bei der Wulff-Tankstelle

Die beiden Täter lösten am 1. Oktober Alarm aus und wurden in Grünhof-Tesperhude gefilmt. So werden sie beschrieben.

Geesthacht. Einbruch in einem Gebäude auf dem Gelände der Wulff-Tankstelle an der B5 beim nördlichen Ortsausgang von Grünhof-Tesperhude. Die Polizei fahndet nun nach den zwei unbekannten Tätern, die am Sonntag, 1. Oktober, gegen 0.30 Uhr in die Garage auf dem Grundstück eingedrungen sind und dabei den akustischen Alarm ausgelöst haben.

Einbruch in Garage der Wulff-Tankstelle bei Geesthacht

Der Tankstellenbetreiber hörte den Alarm und rief selbst die Polizei. Da die Tat durch eine Videokamera aufgezeichnet wurde, können die Täter wie folgt beschrieben werden: Die beiden männlichen Personen sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Einer war bekleidet mit einer hellen Jacke mit Kapuze, kurzer heller Hose und hellen Schuhe. Er führte einen Rucksack bei sich. Der zweite Täter war maskiert, trug eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe sowie ebenfalls eine kurze helle Hose.

Zeugen, denen diese Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/800 30 in Verbindung zu setzen.