Der Bruutstruuß wurde kräftig begossen

Geesthacht. Der Schlussapplaus im Geesthachter Kleinen Theater Schillerstraße war heftig und ausdauernd. Nach netto zwei Stunden Spielzeit standen sieben glückliche Darsteller und ihr Regisseur Arne Klodt am Sonnabendabend (30. September) auf der Bühne und nahmen die Begeisterung des Publikums dankbar entgegen.

Die Premiere der Komödie „Bruutstruuß op Dodenschien“ (Hochdeutsch: „Brautstrauß auf Totenschein“) der Niederdeutschen Volksbühne hatte spürbar den Nerv der Zuschauer getroffen. 179 Karten waren verkauft worden, unter den Gästen ließen sich auch Bürgermeister Olaf Schulze, Bürgervorsteher Arne Ertelt, Oliver Fries und Ilse Timm sehen.

Premiere der Niederdeutschen Bühne wurde ausgiebig gefeiert

Anschließend wurde die gelungene Erstaufführung ausgiebig auf der Aftershow-Party im Foyer des KTS gefeiert. Die Darsteller hatten sich umgezogen und in Schale geworfen mit Anzügen und festlichen Kleidern. Geschwoft wurde bis um 0.30 Uhr, dann ging es zum Weiterfeiern mit einem harten Kern von 25 Theaterfans bis um 4 Uhr in die Theaterwerkstatt gleich um die Ecke an der Bergedorfer Straße.

Unter der Anleitung von Arne Kloodt wurde die Komödie von Regine Wroblewski perfektioniert. Die sieben Darsteller zeigten sich ausgesprochen textsicher, und das aufwendige Bühnenbild bestach ebenso. Das Stück spielt hauptsächlich in einem Blumengeschäft, und es fanden sich viele bekannte Floristendetails wie beispielsweise die unvermeidliche Abreißrolle für das Blumenpapier oder auch die Trauerschleifen.

Herzstück der Kulisse ist ein Fundstück aus den Ebay-Kleinanzeigen

So eine Kulisse hatte es im Fundus des Vereins bisher nicht gegeben, sie musste für das neue Stück erst ein Schaufenster gebaut werden. Herzstück der Kulisse ist ein großes Fenster, das bei Kleinanzeigen im Internet gekauft wurde.

Und weil es nicht genug Blumen im Fundus gab, wurde der Freundeskreis nach echten und künstlichen Pflanzen aller Art abgeklappert. So fanden sich dann reichlich Topfpflanzen, Schnittblumen und Sträuße auf der Bühne wieder. Eine alte Holzschubkarre aus einem Privatgarten rundete das stimmige Bühnenbild ab.

Spitzige Geschichte sorgte für Lachtränen

Heiratskandidat Wilfried Wichtelmann (Marcel Jammer) liegt seiner angebeteten Hilde (Andrea Behrens) zu Füßen. Ob das etwas bei ihr nützt, ist fraglich.

Foto: Denise Ariaane Funke 01786559849 / Denise Ariaane Funke

Die Belohnung für so viel Detail- und Spielfreude vor und hinter den Kulissen folgte auf dem Fuß: Das Publikum amüsierte sich köstlich und spendete viel Szenenapplaus. Verschiedenste Charaktere und die spritzige Geschichte rund um eine Heiratsannonce trieben dem Publikum immer wieder die Lachtränen in die Augen.

Im Blumenladen der Geschwister Hubert und Hilde Schröder – wunderbar gespielt durch Mario Freese und Andrea Behrens – wird der Blumenverkauf zur Nebensache. Hubert will die Schwester so schnell wie möglich unter die Haube bringen, da er selbst heiraten möchte und mit seiner Ute (Annika Petersen) Geschäft und Stadt den Rücken kehren will.

Heimliche Heiratsannonce stiftet reichlich Verwirrung

Seine Schwester Hilde soll nicht einsam zurückbleiben. Das Problem: Sie hat ein äußerst angespanntes Verhältnis zur Männerwelt und ahnt von dem Plan nichts. Hubert gibt heimlich eine Heiratsanzeige auf. Drei Kandidaten werden ausgewählt und eingeweiht. Jeder von ihnen taucht unter einem Vorwand in der Gärtnerei auf, um Hildes Herz zu erobern. Das läuft nicht ohne Komplikationen ab.

Wilfried Wichtelmann, bestens besetzt mit Marcel Jammer, ist einer der drei. Wichtelmann, um einiges jünger als Hilde, setzt auf jugendlichen Charme. Theodor Sperling, köstlich gespielt von Jens Scharnberg, ist Kunst- und Literaturkenner. Zitate von Goethe und Schiller werden zur Freude des Publikums äußerst blumig zum Besten gegeben.

Eine hochnäsige Kundin spricht natürlich hochdeutsch

Auf Hochdeutsch übrigens, damit sich seine Figur als vermeindlicher Bildungsbürger deutlich von den Platt sprechenden Mitspielern abhebt. Ein dramaturgischer Kniff, der auch bei der Darstellung einer hochnäsigen Kundin (Petra Kasprowicz) verwendet wurde.

Der Handwerker Enno Burmester, herrlich dargeboten von Torsten Kristoff, versuchte wiederum durch handwerkliches Geschick bei Hilde zu landen. Aber auch Klaus Böhn in der Rolle des Landschaftsgärtners Lothar glänzte durch Mimik und Wortspiel.

Ein Trio stand das allererste Mal auf der Bühne

Erstmalig auf der Bühne standen Sabine Stratenschulte, Birgit Jessulat und Petra Kasprowicz. Das Trio hatte die Rollen dreier Kundinnen übernommen. Der tosende Schlussapplaus sollte Ansporn sein, weiterhin auf die Bühne zu wollen.

Rosie Hartmann (65) war eine der begeisterten Zuschauerinnen. „Ich lebe seit dem Sommer in Lauenburg, zuvor war ich in Bochum zu Hause. Dort bin ich auch schon immer gern ins Theater gegangen. Ich habe Tränen gelacht, das Stück hat mir außerordentlich gut gefallen. Die Schauspieler haben durch die Bank weg alle geglänzt“, so ihr Resümee.

Vorverkauf für weitere sieben Aufführung läuft

Wer sich diese plattdeutsche Komödie nicht entgehen lassen möchte, hat noch siebenmal die Gelegenheit. Der Vorhang hebt sich nachmittags an den Sonnabenden des 7., 14. und 21. Oktober jeweils um 17 Uhr, am Sonnabend, 28. Oktober, um 15 Uhr, sowie am Sonntag, 15. Oktober, um 15 Uhr. Abendvorstellungen sind an den Freitagen 20. und 27. Oktober um 20 Uhr.

Tickets kosten 20,90 Euro. Vorverkaufsstellen sind Zigarren Fries (Fußgängerzone der Bergedorfer Straße 46), das KTS (Schillerstraße 33) oder online über www.kleines-theater-schillerstaße.de.