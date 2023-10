Zukunft vom Niels-Stensen-Haus in Wentorf gesichert

Wentorf. Beim Abschied vom Niels-Stensen Haus in Wentorf fließen oft Tränen. „Die Herzlichkeit in diesem Haus und die idyllische Lage im Wentorfer Villenviertel sind besonders“, sagt Martina Drabner. Die Düsseldorferin muss es wissen. Als Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendreisen hat Martina Drabner schon viele katholisch geführte Jugendhäuser gesehen. Davon gibt es bundesweit rund 400 in unterschiedlicher Trägerschaft.

Sechs Jugendhäuser gehören zum Erzbistum Hamburg – das Andreas-Haus in Büsum, das Jugendhaus St. Benedikt im Kloster Nütschau, das Schullandheim Dreilützow, das Niels-Stensen-Haus in Wentorf sowie das Bischof-Theissing-Haus im mecklenburgischen Teterow und die Jugendbildungsstätte Kührener Brücke im schleswig-holsteinischen Kühren. Zwei von ihnen werden nun geschlossen – das Niels-Stensen-Haus gehört nicht dazu.

Erzbistum Hamburg schließt Ende 2023 zwei seiner sechs Jugendbildungsstätten

Mitte Juli hat das Erzbistum angekündigt, seine Häuser in Teterow und in Kühren zu schließen. „Es sind vor allem wirtschaftliche Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben“, sagt Bistums-Sprecher Marco Chwalek. So steige der Finanzbedarf der Häuser jährlich (rund 180.000 Euro in Kühren und 220.000 Euro in Teterow), zugleich seien sie zu gering ausgelastet. Die Schließung der Häuser ist Teil der Immobilienreform des Erzbistums Hamburg, in der alle rund 800 Immobilien des Erzbistums und der Pfarreien auf dem Prüfstand stehen. „Die künftige Nutzung der Gebäude und der Grundstücke ist noch offen“, sagt Chwalek.

Mit der Auslastung ist das so eine Sache, sagt Maria Schulze Wermeling, Hausleiterin des Niels-Stensen-Hauses. Seit nunmehr 35 Jahren leitet die 61-Jährige die Wentorfer Jugendeinrichtung und kann nicht leugnen, dass die gesellschaftlichen Veränderungen auch in ihrem Haus spürbar werden. „Die Jugendgruppen sind heute viel kleiner als früher“, sagt die Wentorferin. Das habe zur Folge, dass stets zwei Gruppen in den 35 Betten im Alt- und Neubau Platz finden. „Viele Gäste schätzen die gute Erreichbarkeit des Hauses mit öffentlichen Verkehrsmitteln und seine Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Zugleich fühlen sie sich nach dem Trubel in der Großstadt hier wie in einer anderen Welt“, weiß die Hausleiterin aus vielen Gesprächen.

Idyllisch an der Bille gelegen mit viel Platz im rund 4500 Quadratmeter großen Garten.

Foto: Undine Gerullis / Gerullis

Wohlfühlfaktor: Selbst gekochte Marmelade und täglich frisch gebackener Kuchen

Dem kann Drabner nur zustimmen: „Die Ruhe ist einmalig. Man schläft hier ganz wunderbar.“ Das liegt auch an der überschaubaren Größe, weiß Drabner, die auch Einrichtungen mit bis zu 170 Betten kennt. Das Wentorfer Haus wirbt damit, für Jugendliche und junggebliebene Erwachsene einen Platz zum Nachdenken, Lernen, Spaß haben und Gott näherzukommen zu bieten.

Längst sind nicht alle Gäste katholisch, „aber in irgendeiner Weise sollte ihr Besuch mit dem christlichen Glauben zu tun haben“, sagt Schulze Wermeling, die großen Wert auf gute Nachbarschaft legt – laute Partys sind nicht erlaubt – und vieles dafür tut, dass sich die Gäste hier wohlfühlen. Und dazu gehören – Inflation und Energiepreisen zum Trotz – die selbst gekochte Marmelade auf dem Küchenbüfett und der selbstgebackene Kuchen zum Kaffee am Nachmittag definitiv dazu.

Seit 35 Jahren führt Maria Schulze Wermeling das Haus mit Herz und Seele.

Foto: Undine Gerullis / Gerullis

Ehemaliger Banker ist hier Hausmeister und liebt seine abwechslungsreiche Arbeit

Für täglich frisch gekochtes Essen aus meist regionalen Produkten sorgen die beiden Hauswirtschafterinnen, die dem Haus seit 20 Jahren die Treue halten. „Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten des Fachkräftemangels“, weiß Drabner, die zu dem Thema eine Tagung im Niels-Stensen-Haus organisiert hat. Personalgewinnung werde für viele Häuser eine immer größere Herausforderung.

Vor dieser Herausforderung steht Schulze Wermeling derzeit nicht und ist immer noch froh, dass für den freien Hausmeisterposten auch schnell Ersatz gefunden wurde. Seit vier Jahren repariert Holger Jost alles, was im Haus kaputtgeht, und hält den 4500 Quadratmeter großen Garten mit Feuerstelle, Basketball- und Volleyballfläche sowie Bootsteg am eigenen Zugang zur Bille in Schuss. „Eine sehr kreative und abwechslungsreiche Tätigkeit, ganz anders als mein eigentlicher Beruf“, sagt der 66-Jährige, der in direkter Nachbarschaft lebt. Jost war erfolgreicher Banker und dankbar ist, nach dem Renteneintritt etwas „Soziales und mit Menschen machen“ zu können.

Hausmeister Holger Jost liebt seine Zweitberuf. Im ersten Beruf war der 66-Jährige erfolgreicher Banker.

Foto: Undine Gerullis / Gerullis

Einstige Kaufmannsvilla wurde zur Bildungsstätte für die Jugend

2025 wird das Niels-Stensen-Haus 70 Jahre alt. Das Backsteinhaus am Billeweg gehörte einst einem Hamburger Kaufmann und ging dann an die katholische Kirche über. Kurze Zeit war in dem Haus das Pfarramt untergebracht, bis dann 1955 katholische Kinder- und Jugendgruppen hier einzogen und das Haus um einen Anbau erweitert wurde. 1964 folgte der Bau der kleinen Kapelle auf dem Grundstück.

Als Hausleiterin Schulze Wermeling 1988 hier „in ihrem Baby“ anfing und von österreichischen Ordensfrauen die Hausleitung übernahm, war das Haus in keinem guten baulichen Zustand. „Mittlerweile müsste wieder ordentlich was passieren“, sagt sie. Es gibt Überlegungen, das hauseigene Blockheizkraftwerk auszutauschen und eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen.

Das Bistum stellt in Aussicht, dass die Zukunft des Hauses mindestens bis 2030 gesichert ist. Und auch danach hoffen viele Gäste, dass es eine Anlaufstelle für sie bleibt. Denn wer einmal da war, kommt gern wieder, vielen fällt der Abschied schwer.