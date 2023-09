BUND: Vom Fahrrad aus die Natur um die Wakenitz erkunden

Groß Sarau. Zu einer Radtour in geschichtsträchtiger Umgebung lädt der BUND Kreis Herzogtum Lauenburg für den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Die Teilnehmer radeln ein Stück auf dem Grünen Band. Es ist auf Betreiben des BUND entlang der ehemaligen innerdeutschen Trennlinie entstanden, umfasst den früheren Grenzstreifen und benachbarte Areale. Die jahrzehntelange Abgeschiedenheit des Sperrgebietes von der Ostsee bis nach Bayern hat Naturräume mit hohem Artenreichtum erhalten, wie sie sonst in Deutschland kaum mehr anzutreffen sind.

Unter dem Motto „Rund um die Wakenitz“ startet die Gruppe am Dienstag, 3. Oktober, um 10 Uhr in Groß Sarau am Wanderparkplatz Rothenhuser Weg am Beginn des Drägerweges. In gemütlichem Tempo können die Teilnehmer aus dem Fahrradsattel heraus Natur pur erleben, sagt Mitorganisator Torsten Walther. Gemeinsam mit Heinz Klöser (BUND Mecklenburg-Vorpommern) führt er die Gruppe.

An Punkten mit besonders malerischen Aussichten, aber vor allem mit seltenen Pflanzen und Tieren stoppt die Fahrt. In der Region bestehen gute Chancen, Vögel zu beobachten, die sonst selten in freier Natur zu erleben sind. Dazu zählen Schwarzspecht, Blaukehlchen und Europas fliegender Edelstein, der Eisvogel.

Kraniche schätzen die Abgeschiedenheit und Wasserflächen. Vor Füchsen und Co. geschützt übernachten sie dort stehend.

Foto: Verein Moorbahn / BGZ

Entlang der alten Handelsroute sind mit Glück auch Kraniche und Nandus zu bewundern. Die großen Laufvögel haben eigentlich in Südamerika ihre Heimat, sind dort vom Aussterben bedroht. Anders in Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Aus einem Gehege bei Lübeck entlaufene Tiere kommen bestens in Freiheit zurecht. Nach gut 20 Jahren lässt sich sagen, sie haben sich erfolgreich angepasst und vermehren sich.

Auch interessant

Eine Jahrhunderte alte Wasserverbindung

Die Überschrift „Rund um die Wakenitz“ ist tatsächlich etwas irreführend, wenn sie gleichgesetzt wird mit der mittelalterlichen Wakenitz-Fahrt. Aut dem Wasserweg wurde über Jahrhunderte das Salz der Lüneburger Saline über den Elbe-Lübeck-Kanal nach Lübeck geschafft, wo es vor allem als begehrte Handelsware genutzt wurde und um Ostseeheringe dauerhaft haltbar zu machen. Die eigentliche Wakenitz entspringt aber erst im Ratzeburger See. Sie ist ein Bach in Nachbarschaft der Trave und mit dem Elbe-Lübeck-Kanal verbunden. he