Freiwillige Feuerwehr Geesthacht erwartet rund 5000 Teilnehmer. Das Motto ist in diesem Jahr sehr märchenhaft.

1001 Nacht lautet das Motto, das sich die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht in diesem Jahr für ihren traditionellen Laternenumzug ausgedacht hat.

Geesthacht. Schon seit Monaten laufen bei der Freiwilligen FeuerwehrGeesthacht die Vorbereitungen für den großen Laternenumzug am 2. Oktober, bei dem wieder bis zu 5000 Besucher erwartet werden. Höhepunkt beim größten Laternenumzug im Kreis Herzogtum Lauenburg für die kleinsten Besucher ist jeweils die Motto-Landschaft, die die Feuerwehr an der Wache am Kehrwieder aufbaut. Diesmal dreht sich alles um 1001 Nacht – ein Palast und eine Wüstenlandschaft sind aufgebaut.

Geesthacht: Laternenumzug zieht zu Palast mit Wüstenlandschaft

Von der Feuerwache geht es um 19 Uhr per Laterne durch die Geesthachter Innenstadt. Gleich zwei Musikzüge, von der Feuerwehr Tramm und der Feuerwehr Mölln, begleiten den Laternenumzug. Die Route führt über Bergedorfer Straße, Mühlenstraße, Bohnenstraße, durch die Fußgängerzone und Schillerstraße zurück zum Kehrwieder. Das dauert eine gute Dreiviertelstunde.

Am Ziel angekommen, erwartet die kleinen Besucher ein Bonbonregen von der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr. Während die Kinder dann durch die aufgebaute Märchenlandschaft toben, können die Großen am Grill- und Gyrosstand laben. Auch für Getränke ist gesorgt. Die traditionellen Quarkbällchen gibt es ebenfalls. Zum Abschluss des Abends gibt es noch ein buntes Feuerwerk.