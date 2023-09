Fahrradtour: 33 Jahre deutsche Einheit – per Rad über den Todesstreifen

Letzte Tour für dieses Jahr in der Reihe Radeln in der Region führt die Teilnehmer an die frühere deutsch-deutsche Grenze.

Radeln in der Region 33 Jahre deutsche Einheit: Per Rad über den Todesstreifen

Geesthacht. Die Bergedorfer Zeitung/Lauenburgische Landeszeitung lädt in Kooperation mit dem ADFC Geesthacht, weiteren Institutionen und der örtlichen Tourist-Info für Dienstag, 3. Oktober, zur letzten geführten Radtour in diesem Jahr ein. Passend zum Tag der Deutschen Einheit geht es bei „Radeln in der Region“ diesmal ein Stück an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlang – zwischen Bröthen bei Büchen und dem südlich davon gelegenen Zweedorf. Dabei wird teilweise der alte Kolonnenweg genutzt. Auch ein Zwischenstopp am Infoportal an der ehemaligen Grenze ist vorgesehen.

Das Logo zur Aktion.

Foto: BGZ / Bergedorf

Treffpunkt beim Rewe in der Geesthachter Oberstadt

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Markts an der Hansastraße in der Geesthachter Oberstadt. Die Fahrzeit für die gut 50 Kilometer lange Radtour beträgt etwa 3,5 Stunden zuzüglich Pausen. Eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Verpflegung sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer also gegebenenfalls selbst mitbringen. Gefahren wird meist auf Nebenstraßen, Radwegen und befestigten Wegen. Nur rund sechs Kilometer lang gibt es losen Untergrund. Das Tragen eines Helmes ist erwünscht. Der Rückweg führt über die Brücke des Elbe-Lübeck-Kanals bei Dalldorf.

Idee bei „Radeln in der Region“ ist, die schönsten Orte im Osten von Hamburg gemeinsam zu erkunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, am Ende der Tour wird eine Spendendose herumgereicht. Für weitere Information und Fragen steht Ekkehard Gertig vom ADFC Geesthacht unter der Nummer 0177/676 38 36 zur Verfügung.