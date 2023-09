Markthändler sammeln Erntegaben für die Geestküche

Geesthacht. Die Händler auf dem Geesthachter Wochenmarkt haben sich für das Erntedank-Wochenende etwas Besonderes ausgedacht. Sie laden am Sonnabend, 30. September, zum Erntedank-Wochenmarkt. Daniel Kramer vom Gemüsehof Schwormstädt aus Ochsenwerder, der im Festausschuss der Markthändler sitzt, hat sich um das Programm gekümmert. So wird die Vierländer Trachtengruppe um 10 Uhr für rund eine halbe Stunde lang mit Tanz, Musik und Gesang auftreten, die Händler spendieren ihren Kunden Waffeln solange der Teig reicht, und auch ein Erntewagen mit Erntegaben wird prominent platziert.

Erntemarkt zum Erntedankfest

„Die Gaben spenden wir hinterher an die Geestküche. Wenn unsere Kunden möchten, dürfen sie gerne weitere Gaben dazutun“, sagt Daniel Kramer. Was Kunden am Geesthachter Wochenmarkt schätzen: Hier ist der Wochenmarkt noch ein reiner Markt. 25 Händler aus der Region bieten auf dem Parkplatz vom Kaufhaus Nessler immer mittwochs und sonnabends von 7 bis 13 Uhr ihre regionalen Waren an. Kleidungsstücke sucht man dagegen vergebens.