Corsa-Fahrer fährt Jugendlichen an und flüchtet

Wentorf. Wie dreist muss man sein: einen Menschen anzufahren und dann einfach wegzufahren. Genau das ist am Mittwoch in Wentorf passiert. Gegen 18 Uhr hat ein Fahrer eines schwarzen Opel Corsa einen 17-Jährigen auf dem Fußgängerüberweg am Wentorfer Kreisel Reinbeker Weg/ Wohltorfer Weg angefahren. Doch statt zu halten, den Rettungswagen und Polizei zu rufen, fuhr der Mann nach kurzem Abbremsen einfach weiter in Richtung Reinbek.

Der Jugendliche wusste nicht, wie ihm geschieht. Er stand unter Schock. Glücklicherweise wurde der Wentorfer nur leicht am Bein verletzt. Er schaltete selbst die Polizei ein.

Älterer Fahrer von schwarzen Opel Corsa fuhr weiter in Richtung Reinbek

Die sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder nähere Angaben zum schwarzen Opel Corsa oder zum Fahrer machen können. Der Fahrer kam mit seinem Auto vom Wohltorfer Weg und bog nach rechts in den Reinbeker Weg ein. Dabei hat er dann den Jugendlichen wohl übersehen.

Der Jugendliche beschreibt den Fahrer als älter. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau, die er als ebenso älter beschreibt.

Unfallflucht ist kein Bagatelldelikt

„Das kann jedem mal passieren. Doch sobald es zu einem Zusammenstoß kommt, muss immer die Polizei gerufen werden“, sagt Jaqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Dabei sei es unabhängig, ob eine Mülltonne, ein Tier und eine Person beteiligt sei. „Fehler machen wir alle“, sagt Fischer, „aber dann muss man auch dazu stehen und sich zu erkennen geben“, sagt Fischer.

Eine Bagatelle ist eine Unfallflucht mit Personenschaden nicht und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer Angaben zum schwarzen Opel Corsa und seinem Fahrer machen kann, meldet sich in der Wentorfer Polizeistation unter der Telefonnummer: 040/55 82 01 95-0.