Spielen wie in Frankreich: Hohenhorn hat jetzt eine Boulebahn

Hohenhorn. Französisches Flair in Hohenhorn: Boule, der Nationalsport Frankreichs, kann nun am Gemeindezentrum Am Ebersoll gespielt werden. 16 Hohenhorner hatten einen erfolgreichen Antrag gestellt, dass die Bahn gebaut werden soll. Für die Realisierung setzte sich der ehemalige Wehrführer Thomas Ludolphi, - der aktuell der stellvertretende Bauausschussvorsitzende in der Gemeinde ist, den Hut auf.

Die Boulebahn mit den Maßen zwölf mal drei Meter wurde nun fertiggestellt. Jeder, der mag, darf sie benutzen. Lediglich ein Kugelset müssen die Spieler selbst mitbringen. Thomas Ludolphi, der im Ort für sein handwerkliches Geschick bekannt ist, hat darauf geachtet, dass unter der Bahn Kaninchendraht verbaut wird, damit etwa Maulwürfe oder andere Wühler keine Haufen nach oben aufwerfen können.

Hohenhorn hat jetzt eine Boulebahn: Das sind die Spielregeln

Spielen wie in Frankreich: Hohenhorn hat jetzt eine BoulebahnUnd das sind die Regeln: Jeder Spieler hat zwei Kugeln, Teams spielen jeweils mit sechs Kugeln. Zunächst wird der sogenannte Wurfkreis mit seinem Durchmesser von 50 Zentimetern ausgemessen und markiert. Von hier aus werfen die Spieler die etwa 700 Gramm schwere Stahlkugel. Wer beginnt, das entscheidet das Los. Ein Spieler wirf nun die kleine Zielkugel, die Cochonnet genannt wird (was übersetzt Schweinchen bedeutet), etwa sechs bis zehn Meter vom Wurfkreis weg. Ein Spieler der beginnenden Mannschaft darf nun seine erste Kugel werfen. Ziel ist, die Kugel möglichst nah am „Schweinchen“ zu platzieren. Beim Wurf müssen beide Füße des Spielers innerhalb des Wurfkreises stehen, und zwar so lange, bis die geworfene Kugel den Boden berührt. daf

Im Anschluss ist ein gegnerischer Spieler am Zug. Er kann versuchen, seine Kugel entweder näher ans „Schweinchen“ zu bringen oder die gegnerische Kugel wegzuschießen. Wer jetzt den nächsten Wurf macht, hängt davon ab, wie weit die Kugeln von der Zielkugel entfernt liegen. Am Zug ist immer die Mannschaft, deren Kugel am weitesten von der Zielkugel entfernt ist. Haben beide Teams alle Kugeln geworfen, wird ausgezählt. Punkte bringen die Kugeln, die am dichtesten am „Schweinchen“ liegen. Liegen beispielsweise zwei Kugeln einer Mannschaft am dichtesten daran, bekommt diese zwei Punkte. Danach beginnt das Spiel wieder von vorne, wobei die Siegermannschaft des letzten Durchgangs die Zielkugel werfen darf. Welche Mannschaft als Erste 13 Punkte gemacht hat, hat gewonnen.