Der Bewohner des Hauses am Koopskamp hatte Glück, dass der Täter ihn nur bedrohte und schnell die Flucht ergriff. Der Einbruchsversuch in Geesthacht hätte auch schlimm enden können. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Täter am frühen Dienstagvormittag gegen 7 Uhr in das Einfamilienhaus am Koopskamp einzubrechen.

Doch der Bewohner hat die dunkel gekleidete Person bemerkt, die sich an der Terrassentür gewaltsam zu schaffen machte. Er öffnete die Tür, zog dem Täter die Sturmhaube vom Kopf und brachte ihn zu Fall. Eine verständliche Reaktion, die allerdings hätte gefährlich werden können. Der Täter schrie den Bewohner an und bedrohte diesen mit zwei Werkzeugen. Anschließend floh er auf einem E-Scooter.

Polizei Geesthacht: Beim Einbruch erwischt – Täter bedroht Hausbewohner

Der Bewohner hat sofort die Polizei alarmiert, die aufgrund der Täterbeschreibung den Tatverdächtigen schnell feststellen und vorläufig festnehmen konnte. Bei der Festnahme bedrohte der Tatverdächtige die eingesetzten Beamten mit einem Messer, welches ihm sofort abgenommen werden konnte. Bei dem Widerstand wurde zwei Beamte verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Polizei bittet die Bürger um Vorsicht beim Kontakt mit Einbrechern! Keinesfalls sollte man die offene Konfrontation suchen und den Kriminellen angreifen. Um nicht erkannt oder verhaftet zu werden, kann es sein, dass Täter Gewalt anwenden und Menschen verletzen. Bei Täterkontakt sollte umgehend die Polizei gerufen werden.