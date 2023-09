Für die Pfadfinder aus dem Sachsenwald wird ein Traum wahr

Aumühle. Riesenfreude bei den Pfadfindern vom Stamm Sachsenwald in Aumühle: Nach einer langen Zeit der Diskussion und Planung geht der Neubau des Pfadfinderheims hinter dem Sportplatz schnell voran. In nur fünf Monaten Bauzeit wurde direkt hinter dem Sportplatz in Aumühle am Waldrand ein Schwedenhaus errichtet.

Der Weg bis dahin war lang und hat die Pfadfinder viel Geduld gekostet: „Erste Ideen für ein neues Pfadfinderheim und erste Zusammenkünfte gab es vor elf Jahren“, sagt Ole Schultz, der zusammen mit Malte Rosenthal 2014 den Förderverein Stamm Sachsenwald e.V. gegründet hat, um das wichtige Projekt zu realisieren.

Pfadfinder Stamm Sachsenwald: Neues Pfadfinderheim steht

„Alles begann mit einem sporadischen Gedankenaustausch und ersten, unregelmäßigen Treffen“, erinnern die beiden sich. Seit 2013 fanden monatliche Planungstreffen statt. Projektstart für den Neubau war im Jahr 2015, die Umsetzung hat weitere acht Jahre gedauert, und die Pfadfinder sind die ganze Zeit über beharrlich am Ball geblieben.

Dagegen scheint die Bauzeit von fünf Monaten rekordverdächtig. Die Baukosten belaufen sich auf rund 450.000 Euro, davon konnten bisher 430.000 Euro durch Spenden und Zuschüsse aus öffentlicher Hand finanziert werden. Für die restlichen 20.000 Euro kommen der Förderverein und der Stamm auf. Und es gehen weiter Spenden ein.

Besuch auf der Baustelle (v. l.): Malte Rosenthal, Saskia Tangermann und Ole Schultz.

Die Pfadfinder sind froh, wenn das neue Heim erst einmal komplett ist. Was noch fehlt, sind ein Kaminofen und die Außenanlagen. Vor dem Haus müssen die Bodenhöhen angeglichen, eine Terrasse angelegt und für Umzäunung, Pflanzen und Wege gesorgt werden. Aktuell gehen Schultz und Rosenthal davon aus, dass das Haus Ende Januar 2024 bezugsfertig ist.

Der Pfadfinderstamm Sachsenwald hat derzeit 75 Mitglieder

Mit dem neuen Pfadfinderheim haben die Pfadfinder vom Stamm Sachsenwald dann endlich einen Ort, an dem alle Treffen stattfinden können. „Das sind die wöchentlichen Gruppentreffen aller derzeit sechs Gruppen im Stamm Sachsenwald in den unterschiedlichen Altersstufen“, erklärt Schultz. Dazu kommen die Besprechungen der Gruppenleiterrunde, gemeinsames Musizieren, Singen oder Kochen und andere Gruppenaktivitäten.

Aktuell gehören zum Stamm Sachsenwald 75 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen sieben und 20 Jahren. Eine neue Gruppe für Mädchen und Jungen ab sieben Jahren soll noch in diesem Jahr starten. Wenn das Haus fertig ist, sind ein Tag der offenen Tür und ein Einweihungsfest geplant.

Alle Informationen zum Stamm Sachsenwald, den einzelnen Gruppen und ein Link für weitere Spendenmöglichkeiten unter www.stamm-sachsenwald.de.