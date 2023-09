Einbruch in Handy-Shop – die Beute ist beachtlich

In den Vodafoneshop in der Bergedorfer Straße in Geesthacht ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Die Kripo sucht Zeugen

In diesen Vodafone-Laden in der Fußgängerzone Geesthacht (Bergedorfer Straße) ist eingebrochen worden.

Geesthacht. In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 26. September, ist in den Vodafone-Shop in der Geesthachter Fußgängerzone eingebrochen worden. Nach derzeitigem Erkenntnissen der Kriminalpolizei Geesthacht öffneten die unbekannten Täter gegen 4.15 Uhr die Eingangstür des Telekommunikationsgeschäfts, das in der Bergedorfer Straße neben der Filiale der Bäckerei Zimmer seinen Sitz hat.

Geesthacht: Beute sind Handys im Wert von Tausenden Euro

Nur wenige Minuten nach der Auslösung des Alarms trafen bereits die Beamten des Polizeireviers Geesthacht am Tatort ein. Doch der oder die Täter waren bereits nicht mehr vor Ort. Mitgenommen hatten sie diverse Mobiltelefone. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Bereich der Fußgängerzone in der Nacht zum Dienstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistelle in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/80 03-0 entgegen. dsc