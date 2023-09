Bei den Vorbereitungen für das Fest ist das ganze Dorf mit eingespannt. Er findet zum 20. Mal statt. Was alles geplant ist.

Unübersehbar: Der Erntemarkt in Worth wird schon mit Strohpuppen beworben.

Ausflugstipp Erntemarkt in Worth lässt die Strohpuppen tanzen

Worth. Große Strohpuppen am Straßenrand weisen bereits unübersehbar auf das Ereignis hin: In Worth findet am Sonntag, 1. Oktober, rund um die St.-Marienkirche der Erntemarkt statt. Er wird bereits zum 20. Mal ausgerichtet. Das gesamte Dorf ist bei den Vorbereitungen mit einbezogen. Alle Helfer sind ehrenamtlich tätig, und die Erlöse der Veranstaltung kommen der örtlichen Kirchengemeinde zu.

Alle Getränke und Speisen gibt es zu moderaten Preisen

Der Gottesdienst mit Pastor Stephan Krtschil steht den Feierlichkeiten um 11 Uhr voran. Von 12 bis 17 Uhr öffnet dann der traditionelle Erntemarkt rund um die Kirche. Für das leibliche Wohl der Besucher ist unter anderem mit Gegrilltem, Kartoffeln mit Quark, Fischbrötchen und Erbsensuppe sowie mit einem Tortenbüfett, gespendet von den Dorfbewohnern, gesorgt. Alle Getränke und Speisen sind zu moderaten Preisen erhältlich. Den Getränkestand betreiben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Etwa 17 verschiedenen Stände wie Kunsthandwerker und der Hofladen Schultz bieten ihre Waren an. Außerdem gibt es wieder die beliebte Tombola. Kinder können ordentlich in einer Strohburg oben. pal