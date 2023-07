Dachdecker Herzogtum Lauenburg: Baugewerkschaft erstreitet Inflationsausgleich für alle

Ratzeburg / Büchen. In vielen Branchen und Betrieben wurde und wird aktuell um Sonderzahlungen als Inflationsausgleich für die Arbeitnehmer gerungen. Wo in manchen Wirtschaftszweigen Einmalzahlungen von 3000 Euro zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden vereinbart werden, wird in anderen hart um jeden Euro gerungen. Doch viele Lohn- und Gehaltsempfänger gehen leer aus. Anders im Dachdeckerhandwerk. Allein im Kreis Herzogtum Lauenburg könnten viele Mitarbeiter profitieren.

Inflationsausgleich: Alle Dachdecker haben Anspruch

Eine richtungweisende Übereinkunft wurde jetzt im Bauhauptgewerbe abgeschlossen. Dachdecker erhalten einen Inflationsausgleich von 950 Euro – über zwei Jahre verteilt. Und das unabhängig davon, ob die Betriebe im Regelfall ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen oder nicht.

Gerade „auf dem Bau“ sind Tarif und Mindestlohn häufig Reizthemen. In Deutschland etwa fallen immer wieder Subunternehmer auf, die viel Kreativität entwickeln, um den gesetzlichen Mindestlohn nicht zu zahlen. Da werden etwa ausländischen Beschäftigten Überstunden nicht vergütet. Oder Mitarbeiter werden für ihre Ausrüstung teuer zur Kasse gebeten.

Wie selbst der Mindestlohn unterlaufen wird

Doch damit ist der Ideenreichtum noch nicht erschöpft. Schon fast ein Klassiker: Bauarbeiter werden, nach dem Vorbild ausländischer Leiharbeiter in der Fleischindustrie, in völlig überteuerten, häufig heruntergewirtschafteten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die horrenden Mieten dafür werden gleich vom Lohn einbehalten. Dass Firmen mit deutschen Mitarbeitern unter diesen Praktiken und Dumpinglöhnen leiden, liegt auf der Hand.

„Wichtig ist, jeder Dachdecker und jede Büroangestellte – alle bekommen diesen Inflationsausgleich“, betont Achim Bartels, zuständiger Bezirksvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit Blick auf die gut 140 Dachdecker im Kreis Herzogtum Lauenburg. Azubis erhalten 166,25 Euro als Ausgleich.

IG BAU und Arbeitgeberverband Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) haben sich für 2023 und 2024 auf einen Inflationsausgleich von insgesamt 950 Euro verständigt. Das besondere: Für den Inflationsausgleich wurde die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit durchgesetzt. Folge: Auch Betriebe, die nicht nach Tarif bezahlen, müssen den Ausgleich zahlen.

Foto: IG BAU / BGZ

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitarbeiter sollen Krisenprämie einfordern

„Vor allem die Inflation reißt ein Loch in die Lohntüten. Das wird mit dieser ‚Krisen-Prämie‘ jetzt ein Stück weit gestopft“, sagt der Gewerkschafter. Doch der vereinbarte Inflationsausgleich fließt nicht in jedem Fall automatisch. Achim Bartels rät: „Jetzt zügig beim Chef auf der Matte stehen und das Geld einfordern.“ Eile ist aus seiner Sicht geboten: „Wer bis Mitte August die Prämie nicht einfordert, kann leer ausgehen.“

Dass alle Dachdecker gleichermaßen Anspruch auf den Inflationsausgleich haben, ist einer gesetzlichen Regelung zu verdanken, die nur selten – aus Sicht vieler Gewerkschafter viel zu selten – Anwendung findet. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit, eine Gleichbehandlung durchzusetzen: Für Menschen, die nach Tarif bezahlt werden, und solchen, deren Arbeitgeber sich aus den Tarifen oder gleich auch dem jeweiligen Arbeitgeberverband verabschiedet haben.

Selten: Allgemeinverbindlichkeit ist anerkannt

Das Zauberwort lautet „Allgemeinverbindlichkeit“. Die IG BAU hatte sich für den generellen Anspruch aller Branchenbeschäftigten auf die Prämie eingesetzt, letztendlich mit Erfolg. Bartels: „Damit müssen jetzt auch die Chefs, die sonst gern einen weiten Bogen um den fairen Tariflohn machen, die Inflationsausgleichsprämie zahlen.“ Die erste Rate steht im August zur Auszahlung an. Die zweite Hälfte soll spätestens mit dem Februargehalt 2024 fließen.