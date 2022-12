Handtasche auf dem Beifahrersitz – Diebe schlagen zu

Schnakenbek. Gelegenheit macht Diebe, sagt man. Diese Erfahrung musste jetzt auch die Fahrerin eines VW Polo machen. Am Mittwoch, 28. Dezember, hatte sie gegen 9.40 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz Lärchenhain in Schnakenbek abgestellt. Als sie gegen 10.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war und ihre Handtasche fehlte. In dieser befand sich unter anderem ein geringer zweistelliger Geldbetrag.

Handtasche wurde später in Lauenburg gefunden

Glück im Unglück: Die Handtasche wurde später mit allen Papieren, aber ohne das Geld, an der Straße Elbkamp in Lauenburg gefunden. Die Beamten der Polizeistation Lauenburg bitten Zeugen, die im angegebenen Zeitraum am Tatort entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich in der Polizeistation Lauenburg (Alte Wache 14) oder telefonisch unter 04153/30710 zu melden.

Im Zusammenhang mit dieser Straftat weist die Polizei darauf hin, dass im Inneren dem Fahrzeugs keine Wertgegenstände aufbewahrt werden sollten, auch nicht im Fußraum, Kofferraum oder in der Mittelkonsole. Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche – so wie in diesem Fall – stellt aus Sicht der Polizei nahezu eine Einladung zum Pkw-Aufbruch dar.