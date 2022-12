Priesterkate Büchen: Allerlei Belustigungen, wo sich einst die Ritter trafen

Die Priesterkate in Büchen ist bei Kulturfreunden beliebt. Was der Dreißigjährige Krieg damit zu tun hat.

Büchen. Wenn Büchens Kulturpfleger Dr. Heinz Bohlmann das Veranstaltungsprogramm für die Priesterkate (Gudower Straße 1) zusammenstellt, ist das nie ein „Schuss in den Ofen“. Im Gegenteil, sobald der Programmflyer vorliegt, beginnt der Ansturm auf die Karten. Kleiner Tipp für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen: Ab sofort gibt es Tickets für die Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2023.

Apropos Schuss: Mit einem solchen begann die Geschichte der Priesterkate nämlich. Im Jahre 1634, während des Dreißigjährigen Krieges, erschoss der Büchener Pastor Pistorius einen kaiserlichen Soldaten bei dem Versuch, das Pastorat in Pötrau zu plündern. Daraufhin brannten die Soldaten das Pastorat aus Rache nieder. Im Jahre 1649 wurde die heutige Priesterkate als neues Pastorat fertiggestellt.

Das Duo Jessen und Melzer will im Februar die Priesterkate rocken

Was dann folgte, war eine wechselvolle Geschichte. Um 1785 fanden unter dem Dach der Priesterkate die herzöglichen Landtage der Ritterschaft des Herzogtums Sachsen Lauenburg statt. Die ehrwürdigen Herren hätten sich damals wohl kaum träumen lassen, dass es rund 200 Jahre später an selber Stelle allerlei Belustigungen für jedermann geben würde. Seit 1991 ist die Gemeinde Büchen Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes. Seitdem wird die Priesterkate als regionales Veranstaltungszentrum genutzt.

Comedy, Theater, Konzerte und spannende Vorträge – das Veranstaltungsprogramm des kommenden Jahres verspricht wieder jede Menge Erlebnisse. Los geht es am Donnerstag, 9. Februar, mit dem Duo Jessen und Melzer, die ab 19.30 Uhr die Priesterkate rocken wollen. Am Sonntag, 19. Februar, erfahren Kinder ab vier Jahren „Wie das Känguru zu seinen langen Beinen kam“. Die Aufführung des Tandera-Theaters beginnt um 15 Uhr.

Comedy im April: „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“

Am Dienstag, 7. März, gibt es ab 19.30 Uhr Irish Folk mit der Band Glenfiddle. Die Gruppe präsentiert stimmungsvolle Songs aus Schottland und Irland, voll Gefühl, mit Schwung und Stimmung. Am Dienstag, 21. März, gibt es eine Zeitreise in die 1950er und 1960er Jahre. Die Band Boom Drives Crazy lässt ab 19.30 Uhr die Beates, Elvis Presley, Chuck Berry und andere Stars musikalisch auferstehen.

Am Dienstag, 23. April, ist ab 19.30 Uhr Comedian Serhat Doğan zu Gast. In seinem neuen Programm „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“ nimmt er die deutsche und die türkische Mentalität auf die Schippe. Im Mai und Juni gibt es insgesamt vier Rockkonzerte in der Priesterkate.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das komplette Programm 2023 gibt es auf der Seite www.buechen.de unter der Rubrik Veranstaltungen. Wer lieber einen gedruckten Flyer möchte, erhält diesen in der Gemeindeverwaltung, Amtsplatz 1. Dort gibt es auch die Tickets für das erste Halbjahr im Vorverkauf.