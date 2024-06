Lüneburg. Reifen schliffen Boden der geschützten Landschaft regelrecht ab. Was die zerstörte Fläche so wertvoll machte und was das Forstamt sagt.

Es ist eine Aktion, die fassungslos macht: Unbekannte haben mit ihren Quad-Bikes in einem Naturschutzgebiet bei Lüneburg massive Schäden hinterlassen, nachdem sie die dortige Fläche offenbar während des starken Regens am 22. Mai intensiv befuhren.

Besonders betroffen von den Schäden ist laut Aussage des Niedersächsischen Forstamtes Sellhorn ein Magerrasen, der zahlreiche wertvolle und gefährdete Arten beherbergt. Aber auch ein angrenzendes Waldgebiet trug sichtbare Spuren davon. Das Forstamt hat deshalb nun Strafanzeige gestellt.

Quad-Fahrer verwüsten Naturschutzgebiet: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Der Anblick der zerstörten Natur dürfte keinen der anwesenden Forstexperten am Morgen des 23. Mai kalt gelassen haben. Auf der so genannten „Kompensationspoolfläche“ Steinhöhe bei Lüneburg stellten sie massive Schäden fest: Reifen hatten die feuchte Erde teilweise in den Seitenraum geschleudert und tiefe Spuren hinterlassen, indem sie den Oberboden regelrecht abschliffen und dadurch die dortige Flora zerstörten.

Die Reifen der Quads schleuderten die feuchte Erde teilweise in den Seitenraum und hinterließen tiefe Spuren. © HA | Forstamt Sellhorn

Aufgrund der deutlichen Spuren und der frischen Reifenabdrücke gehen die Forstexperten davon aus, dass die Täter die Fläche am Vortag befahren hatte, als es in ganz Norddeutschland zu starken Regengüssen gekommen war.

Besonders betroffen ist ein Magerrasen der Forstamtfläche, der zahlreiche wertvolle und gefährdete Arten beherbergt, darunter das Tausendgüldenkraut (Centaurium spp.), die Sandstrohblume (Helichrysum arenarium) und diverse Habichtskraut-Arten (Hieracium spp.).

Immer wieder kommt es auf der Fläche bei Lüneburg zu Vandalismus und Vermüllung

Auch im angrenzenden Waldgebiet stellten die Experten Schäden an empfindlichen Senken fest. Auch hier haben die Täter den Oberboden der Flächen komplett zerfahren, wodurch die ehemals artenreiche Vegetationsdecke vernichtet wurde.

Auch im angrenzenden Waldgebiet stellten die Experten Schäden an empfindlichen Senken fest. © HA | Forstamt Sellhorn

Es ist ein trauriger Höhepunkt in der Geschichte dieses speziell geschützten Abschnitts. „Auf der Fläche kommt es immer wieder zu Vandalismus durch Müllablagerung und -verbrennung, sowie Grabe-Arbeiten“, sagt Nils Mischke, Fachmann für Naturdienstleistungen, Waldökologie und Naturschutz im Forstamt Sellhorn. „Aber diese massive und aggressive Befahrung stellt bisher den traurigen Höhepunkt dar.“

Forstamt Sellhorn mit dringendem Appell – Polizei sucht mögliche Zeugen

Die Polizei Lüneburg hat die Ermittlungen übernommen. „Auch wenn die Tat sich bereits am 22. Mai ereignet hat, möchten wir sie trotzdem öffentlich machen“, erklärte Forstamt-Sprecher Jobst-Marten Böttger im Gespräch mit dem Abendblatt: „Grund ist, dass zuvor verschiedene Termine und Begutachtungen vor Ort stattfinden mussten.“

Das Forstamt Sellhorn appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die Naturflächen respektvoll zu behandeln und jegliche Befahrung mit Fahrzeugen auf diesen sensiblen Flächen zu unterlassen.

Wer Hinweise zu den Tätern geben möchte, kann sich an jede Dienststelle der Lüneburger Polizei wenden, persönlich oder telefonisch.