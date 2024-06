Winsen. Was, wenn sich Tausende am Ufer eines Flusses drängeln? Wenn Klein und Groß gleichermaßen gespannt sind? Unser Autor hat da eine Erklärung!

Wenn sich hunderte, ja tausende Menschen an beiden Ufern der Luhe drängeln. Wenn Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Rentner zunächst gespannt zur Luhebrücke an der Hansestraße blicken, um nach einem spektakulären Ereignis langsamen Fußes dem Lauf der Luhe zu folgen, den Blick immer auf kleine gelbe Tierchen auf dem Wasser gerichtet.

Dann kann das alles nur eines bedeuten: Es ist mal wieder Entenrennen in Winsen.

Entenrennen in Winsen: Das Motto lautet „Spenden, helfen und gewinnen“

Das Ereignis, das alle zwei Jahre Groß und Klein in seinen Bann zieht, erlebt am Sonntag, 16. Juni, seine insgesamt 16. Auflage in der Kreisstadt. Veranstaltet wird das Entenrennen vom Round Table 165 Winsen – mit Unterstützung der Old Tabler.

Kurz nach dem Start liegen alle 5000 Enten noch dicht beieinander im Luhewasser. © HA | Markus Steinbrück

„Spenden, helfen und gewinnen“, lautet das Motto. Bis zu 5000 knallgelbe Plastikentchen zum Preis von jeweils fünf Euro werden seit dem Stadtfest verkauft. Der Erlös kommt sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche in der Region zugute.

Rahmenprogramm im Schlosspark mit Hüpfburg und Fahrsimulator

Rund um das eigentliche Entenrennen gibt es unter den schattigen Bäumen des Schlossparks ein großes Rahmenprogramm. Insbesondere die jungen Gäste bekommen mit Hüpfburg, Karussell und weiteren Attraktionen einiges geboten.

Die „Großen“ können sich bei Snacks und Getränken stärken und an diversen Ständen der Hauptsponsoren informieren. Das Autohaus B&K Winsen beispielsweise ist mit einem Fahrsimulator vor Ort. „Er wird Groß und Klein eine Menge Freude bereiten“, hoffen die Veranstalter.

Dicht gedrängt verfolgen Jung und Alt an der Luhebrücke zum Luhe-Spielplatz das Entenrennen. © HA | Markus Steinbrück

Im Mittelpunkt des Sonntags steht natürlich das Entenrennen. Für 5 Euro erwirbt die Käuferin oder der Käufer eine jeweils identisch nummerierte Loskarte und gelbe Plastikente. Damit verbunden ist die Chance auf attraktive Gewinne. Aus der Schaufel eines Radladers begeben sich etwa 5000 Enten um 13 Uhr von der Hansestraßenbrücke auf ihre etwa 500 Meter lange Reise bis kurz vor das Winsener Schloss.

Welche Ente schafft die 500-Meter-Strecke am schnellsten?

Spätestens dann halten alle die Luft an: Es gibt spannende Kopf-an-Kopf-Rennen oder in Führung liegende Enten, die sich kurz vor dem Ziel im Uferdickicht verfangen. Kaum auszuhalten!

Der Sieg geht an jene Ente, die als erste durch die schmalste Stelle eines großen Trichters aus Holzlatten auf der Luhe treibt. In einem Schlauchboot notieren Round-Table-Mitglieder akribisch die Reihenfolge auf den ersten Plätzen, damit bei der Preisverleihung um 15 Uhr im Schlosspark alles mit rechten Dingen zugeht.

Den Eigentümern der schnellsten Enten winken ein E-Roller (Wert etwa 1500 Euro), Pellet-Smoker (900 Euro), Kaffee-Vollautomat (600 Euro), Fahrrad-Gutschein (600 Euro), E-Scooter (450 Euro), Nintendo Switch (300 Euro) und vieles mehr. Auf die langsamste Ente wartet ein kleiner Trostpreis.

Fünf Euro pro Ente: Viele Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung

Die Enten können bei vielen Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung erworben werden, zum Beispiel allen Filialen der Bäckerei Soetebier, Optik Maack, Markt-Apotheke, Expert Blödorn, Düsenberg & Harms, Bike Park Timm oder Tourist-Information im Marstall. Darüber hinaus verkaufen Round Tabler an den Juni-Sonnabenden vor dem Rennen jeweils von 10 bis 16 Uhr Enten bei Edeka-Kröger im Schanzenhof, bei Famila im Luhepark und im OBI-Markt, Max-Planck-Straße.

Nachhaltig: Am Ende des Rennens werden alle Enten in einem Schlauchboot gesammelt und an Land gebracht. © HA | Markus Steinbrück

Interessierte sollten nicht zu lange warten. Beim letzten Winsener Entenrennen vor zwei Jahren waren die gelben „Rennmaschinen“ schon Tage vorher ausverkauft. Informationen auch auf der Internetseite von Round Table Winsen unter https://rt165.round-table.de/entenrennen/

In Harburg schwimmen die Enten am 23. Juni um die Wette

Eine Woche später, am 23. Juni um 13 Uhr, sind diese oder andere Enten schon wieder am Start: Unter der Regie der Harburger Rotarier werden sich bis zu 3000 Plastikentchen in den Außenmühlenteich stürzen. Da ihnen auf dem still ruhenden See der Antrieb fehlt, wird die Freiwillige Feuerwehr Eißendorf die Kleinen mit einem Wasserstrahl dem Ziel entgegentreiben.

Holpriger Start: 3000 Badeenten gehen im Außenmühlenteich ins Rennen. © Lenthe-Medien | Lenthe-Medien

Der Verkauf der Startnummern zugunsten der Harburger Tafel läuft bereits seit Anfang Mai. Kurzentschlossene, die noch auf eine oder mehrere Enten setzen möchten, können am 15. Juni von 10 bis 14 Uhr zum Obi-Markt am Großmoorbogen kommen (ein Entenlos kostet 4 Euro, vier Lose 15 Euro).

„Es gibt über 200 sehr attraktive Preise, unter anderem den Aufenthalt in einem Wellness-Hotel, Reisegutscheine, diverse Einkaufsgutscheine und vieles mehr“ verspricht der Rotary-Club Hamburg-Harburg. Begleitend zum Rennen ist von 12 bis 15 Uhr ein buntes Rahmenprogramm inklusive Gastro-Angeboten geplant.