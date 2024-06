Seevetal. Mann schläft in der Nacht bei laufendem Motor an roter Ampel. Einsatzkräfte schaffen es, ihn zu wecken – ein Schreckmoment mit Folgen.

Diese Nacht musste es in sich gehabt haben – sonst wäre der Fahrer eines Transporters in der Nacht zum Sonntag wahrscheinlich nicht bei laufendem Motor an einer roten Ampel in der Jesteburger Straße in Seevetal eingeschlafen.

Dies blieb allerdings trotz nachtschlafender Zeit nicht unbemerkt: Gegen 4 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Seevetal einen Fahrer, der am Steuer seines Transporters ein Nickerchen mache.

Mann schläft an roter Ampel in Seevetal: Plötzlich ist der Streifenwagen das Ziel

Und tatsächlich: Die eingesetzten Beamten stellten einen Transporter mit eingeschaltetem Motor in der Jesteburger Straße fest. Nachdem der männliche Fahrer durch die geschlossene Scheibe geweckt werden konnte, rollte der Transporter unvermittelt los und stieß mit einem stehenden Funkstreifenwagen zusammen.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-jährigen Fahrer ergab mehr als 1,1 Promille, ihm wurde daraufhin Blut abgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.