Rosengarten-Vahrendorf. Wildpark Schwarze Berge lädt zum großen Ritterspektakel – mit Flugshow und Feuerjongleuren. Was es diesmal noch zu entdecken gibt.

Es ist eine Faszination, der mancher erliegt und über die andere den Kopf schütteln: Warum um Himmels Willen feiert man das Mittelalter? Ausgerechnet das wohl finsterste Zeitalter, auf das die westliche Welt zurückschaut. Wobei, gab es da neben blutigen Schlachten und Hexenverbrennung nicht auch andere Dinge?

War das Mittelalter nicht auch die Zeit der Gaukler und Barden, der Minnesänger und Marketender?

Mittelaltermarkt vor den Toren Hamburgs: Mit Feuerjongleuren und Falknern

Wer einfach mal hineintauchen möchte ins berühmt-berüchtigte Mittelalter-Feeling, kann dies am 15. und 16. Juni direkt vor den Toren Hamburgs tun: Dann entführt der Wildpark Schwarze Berge seine Besucherinnen und Besucher in längst vergangene Zeiten. Inmitten der Natur des Parks erwacht ein mittelalterliches Dorf zum Leben: Hier haben fröhliche Vagabunden ihr Lager aufgeschlagen treffen auf Schankmaiden, die köstliches Gebräu ausschenken.

Mit Schwertern, Axt und Kettenhemd: Das Mittelalter-Spektakel findet am 15. und 16. Juni im Wildpark Schwarze Berge statt. © HA | WPSB

Feuerjongleure und Falkner zeigen ihr beeindruckendes Können, während Handwerker ihre traditionellen Fertigkeiten vorführen. Für alle, die selbst einmal in die Fußstapfen von Rittern und Burgfräulein treten möchten, hält das Fest zahlreiche Mitmach-Aktionen bereit: Axtwerfen, die Ausbildung zum kleinen Ritter in der Knappenschule, Bogenschießen und Schwertschaukämpfe sorgen für Nervenkitzel und Begeisterung.

Mittelalterliche Musik und handgefertigte Lederwaren

Auf dem bunten Marktplatz kann bei mittelalterlicher Marktmusik um wohlriechende Kräuter, handgefertigte Lederwaren, Schmuckstücke oder die Grundausstattung für kleine Ritter gefeilscht werden. Für müde Recken bieten Stände mit mittelalterlichen Speisen und Getränken viele Erfrischungen und Leckereien zur Stärkung.

Mittelalter-Spektakel im Wildpark Schwarze Berge © HA | WPSB

„Das Mittelalterspektakel ist jedes Jahr ein Highlight für uns und unsere Besucher“, sagt Kira Bugenhagen, Pressesprecherin des Wildparks Schwarze Berge. „Wir freuen uns darauf, Groß und Klein in eine längst vergangene Zeit zu entführen und ihnen ein unvergessliches Wochenende voller Mitmach-Abenteuer und historischem Flair zu bieten.“

Die Veranstaltung findet am 15. und 16. Juni statt und beginnt an beiden Tagen um 10 und endet um 18 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, allerdings fällt der Wildpark-Eintritt an: Die Tageskarte kostet für Erwachsene (ab 15 Jahren) 14 Euro, für Kinder (ab 3 Jahre) 12 Euro.

Adresse: Am Wildpark 1, 21224 Rosengarten, Telefon: 040/819 77 47 – 0.