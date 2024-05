Kieler Fans feiern mit ihrer Mannschaft den Aufstieg an einer Tankstelle (Archivfoto). Nach dem letzten Saisonspiel in Hannover soll es zu regelrechten Plünderungen an einer A7-Raststätte gekommen sein. © imago/Eibner | IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn