Harburg Stadt und Land. Niemand erreichbar in der Mitfahrzentrale zum Blocksberg? Kein Problem: Wir haben die besten Feste zur Walpurgisnacht zusammengestellt.

Jedes Jahr soll es der Legende zufolge auf dem Blocksberg im Harz zu einer wilden Zusammenkunft kommen

Alle Hexen treffen sich dann – offenbar ohne amtliche Genehmigung – zur berühmt-berüchtigten Walpurgisnacht

Wem der Flug auf einem Besen zu beschwerlich ist, wird aber auch in Harburg und Umland fündig – bei diesen acht Partys

Am 30. April werden auch in Harburg und Umland wieder der Tradition gemäß die bösen Geister mit Musik und guter Laune vertrieben. Die Nacht zum 1. Mai darf auch mal lang und bunt werden, so viel sei gewiss.

An vielen Orten werden rauschende Feste gefeiert, die Veranstaltung in der Buchholzer Empore beispielsweise ist schon ausverkauft. Wo noch Platz genug ist, um die mutigen Tanzbeine auszustrecken, verraten die folgenden Zeilen.

Tanz in den Mai im Harburger Bahnhof: Wer Lust auf Glitzer hat, ist hier richtig

Eine Trash Party mit Musik aus den Achtzigern, Neunzigern und Nullerjahren ist im Harburger Stellwerk geplant. Britney und Madonna trällern zu „Glittergewitter“ – so lautet das Motto. Wer Lust auf Glitzer hat, ist hier genau richtig.

Stellwerk, Hannoversche Straße 85, ab 22 Uhr, ab 18 Jahren. Tickets kosten 9,45 Euro im Vorverkauf und am Abend 10,45 Euro

Glam Rock im Jesteburger Hof – mit Pizza und Grill-Sause

Im Jesteburger Hof steht am 30. April die Rock-Revue-Band Papa Rockt auf der Showbühne. „Let‘s Rock‘n‘Roll all nite“ heißt es in einem Facebook-Post der Seevetaler Cover-Band. Losgehen soll es um 20 Uhr, ab 18 Uhr ist Einlass. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Auf dem Gelände werden neben Getränken Pizza und Gegrilltes angeboten.

Parkplatz Jesteburger Hof, Kleckerwaldweg 1, Konzert ab 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Einlassbänder bei Ole Tower, im Mokkasin Cafe, bei Jes Döner, Luigis Pizzawagen oder in der Backstube Janzen kosten im Vorverkauf 5 Euro, auch via E-Mail an maitanz@ahd-pflege.de können sie bestellt werden. Restkarten an der Abendkasse

Harburg tanzt in den Mai: Mit bunten Getränken und lauter Musik. © Shutterstock / 5PH | 5PH

Hamburg Dance Academy lädt zum Frühlingsball in die Burg Seevetal

Festlich und elegant soll es am 30. April in der Burg Seevetal zugehen. Ein opulenter Ball ist geplant – so viel verspricht der Veranstalter, die Hamburg Dance Academy. Ab 20.30 Uhr heißt es „Tanzfläche frei“, auf dem Programm stehen Standarttänze, Disco-Fox und Tango Argentino. Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer leiten ihre Gäste durch den Abend.

Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11, ab 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, Tickets via E-Mail an info@hamburg-dance-academy.de kosten 45 Euro

Blues und Southern Rock in Marias Ballroom

Blues und Southern Rock gibt es in Marias Ballhaus auf die Ohren. Der Harburger Songschreiber und Musiker Jimmy Cornett nimmt seine Gäste mit in den Mai.

Marias Ballraum, Lassallestrasse 11, Konzert ab 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr, Tickets im Vorverkauf unter https://www.tixforgigs.com/Event/54043 kosten 22 Euro, an der Abendkasse inklusive „ClubEuro“ 23 Euro

Hüftschwünge in der Hittfelder Mühle – vereint gegen die bösen Geister

„Lasst uns zusammen die bösen Geister mit einem saftigen Hüftschwung von der Bildfläche katapultieren!“ heißt es auf der Website der Hittfelder Mühle. Um 22 Uhr soll es am letzten Apriltag des Jahres losgehen.

Hittfelder Mühle, Weg zur Mühle 10, ab 16 Jahren, Einlass ab 22 Uhr, Tickets kosten bis 23 Uhr 7 Euro, danach 10 Euro

Lämmertwiete Harburg: Jumbo Cocktails und Tanzmusik in der Panthera Bar

Auch in der Panthera Bar in Harburgs Lämmertwiete soll in den 1. Mai gefeiert werden. Dazu gibt es Musik aus den Achtzigern und Neunzigern sowie Dance. Und die Happy Hour für Jumbo Cocktails hält den ganzen Abend lang an.

Panthera Bar, Lämmertwiete 5-7, Eintritt frei, um rechtzeitige Reservierungen unter der Telefonnummer 040 765 07 75 wird gebeten

Mehr Ausflüge im Frühling

Tanz in den Mai in Lüneburg: Partyklassiker in der LKH Arena

Groß verspricht das Fest in der LKH Arena in Lüneburg zu werden. Die 2022 eröffnete Arena bietet etwa bei Sportevents rund 3500 Gästen Platz. Am 30. April sind allerdings DJs geladen und lassen Partyklassiker ertönen – so viel verspricht die Ankündigung. Ein extra eingerichtetes Shuttle holt Gäste am Lüneburger ZOB ab.

LKH Arena, Lüner Rennbahn 5, ab 18 Jahren, ab 23 Uhr. Tickets unter www.lueneburgtickets.de/tickets kosten 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Walpurgisnacht mit Blick auf die Elbe: Gechillte Stimmung in der Strandhalle

Idyllisch im baumbewachsenen Garten an der Süderelbe kann man in der Strandhalle in Over in den Mai gelangen. Ab 19 Uhr legt DJ Nico auf, es gibt natürlich allerlei kalte Getränke und wie meist hier beste Stimmung.

Strandhalle Over, Sandberg 7, Seevetal, Facebook: Strandhalle Over, strandhalle-over@gmx.de