Buchholz/Seppensen. „Zeigen, wie Golf wirklich ist“: Ex-Imbisswirt hat die „Schiebetür“ geschlossen und bekocht nun Gäste im Buchholzer Club-Gasthaus.

Zeigen, wie ein Golfclub wirklich ist, das will Uwe Scheffler. Zum 1. März öffnet er deshalb die Türen des „Greens“ - Restaurant des Golf Clubs Buchholz-Nordheide – auch für Nicht-Vereinsmitglieder. Künftig ist hier jeder Gast, ob Golfball-Aficionado oder nicht, willkommen. Und das an sieben Tagen in der Woche, das ganze Jahr über.