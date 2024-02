Buchholz. Ein junger Investor wollte das imposante Mühlenareal retten – doch die Aktion platzte. Das Gebäude verkommt immer mehr zum Geisterhaus.

Historische Gebäude sind für Privatbesitzer oftmals mehr Last als Freude. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Häuser unter Denkmalschutz stehen, was Erhaltungsmaßnahmen kompliziert und teuer macht. Was aber, wenn diese Gebäude nicht nur wesentlicher Teil der kulturellen Identität eines Ortes sind, sondern gleichzeitig Teil eines beliebten Naherholungsziels? Müsste dann nicht die öffentliche Hand helfen?