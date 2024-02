Buxtehude. Bei den beliebtesten Vornamen gibt es einen Wechsel an der Spitze. Noch interessanter: Die besonderen und unüblichen Kindernamen 2023.

In Buxtehude stehen in der Rangliste der gefragtesten Vornamen neue Namen ganz oben. Am häufigsten entschieden sich Eltern, deren Babys 2023 in Buxtehude auf die Welt kamen, für Ella und Theo. Das zeigt eine Auswertung des Vornamensexperten Knud Bielefeld. Im Vorjahr hatten die Kindernamen Marie sowie Fiete und Liam die örtliche Rangliste angeführt.