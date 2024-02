Landkreis Harburg. Fahrlässige Tötung in zwei Fällen und Körperverletzung: Angeklagter wird schuldig gesprochen. Schuld lastet schwer auf ihm.

Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung: Im Prozess um den Radlader-Unfall im Juni vergangenen Jahres in Toppenstedt ist soeben das Urteil gesprochen worden. Der Angeklagte wurde wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in elf Fällen schuldig gesprochen.