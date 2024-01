Hittfeld. Im Kreis Harburg sind mehrere Fälle bekannt. Jetzt liegt die Missbrauchsstudie vor – und Superintendent Jäger kritisiert seine Kirche.

Die hiesigen Missbrauchsfälledurch einen Pastor in Nenndorf im Landkreis Harburg waren keine Einzelfälle. Das zeigen die Ergebnisse der jüngst veröffentlichen Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche. Mindestens 1259 beschuldigte Kirchen-Mitarbeiter sowie 2225 betroffene Kinder und Jugendliche wurden demnach für die vergangenen Jahrzehnte identifiziert. Die unabhängige Studie hatte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Auftrag gegeben.