A7 bei Hamburg: Autos brennen, ein Toter – Schwerer Unfall an Raststätte

A7 bei Marmstorf Auto und Lkw fangen Feuer: Toter bei Unfall an Raststätte

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonnabendvormittag an der A7 bei Hamburg ein Mensch ums Leben gekommen.

An der Ausfahrt in Richtung Süden kracht der Pkw in einen Laster. Für den Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät.