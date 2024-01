Radsport-Spektakel: Querfeldein durch den Stadtwald

Eine Woche nach der DM empfängt die RSG Nordheide 300 Fahrer zum Finale im Stevens-Cup. Was Zuschauer am Sonntag in Buchholz erwartet.

Buchholz. An diesem Sonntag sind in Buchholz wieder die Radsportler los. Nicht auf den Straßen, wie üblicherweise Himmelfahrt beim Großen Preis von Buchholz. Nein, diesmal geht es über Stock und Stein durch den Stadtwald. Dort steht am dritten Sonntag im Januar – auch das ist üblich – das Finale im Stevens Cyclocross Cup auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine elfteilige Serie mit Querfeldeinrennen in und um Hamburg. Ausrichter in Buchholz ist die Radsportgemeinschaft (RSG) Nordheide.

Mit guten Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende haben sich einige Spitzenfahrer eingestimmt. In Radevormwald verteidigte Armin Raible aus Handeloh erfolgreich seinen Meistertitel in der Mastersklasse 4. Für den Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2023 in Hamburg war es der fünfte nationale Titel im Cyclocross.

Max Oertzen aus Harburg ist deutscher Vizemeister der U19-Junioren

Ebenfalls eine Medaille mit nach Hause brachte Max Oertzen von der Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG). Er wurde Vizemeister bei den U19-Junioren. Darüber hinaus belegte Piet Loos (Stevens Racing Team) Rang 13 bei den U23-Junioren und Dörte Martischewsky (RSG Nordheide) Rang 14 im Rennen der Damen-Elite.

Max Heiner Oertzen (Harburger RG/Heizomat Radteam) gewann bei der Cyclocross-DM in Radevormwald die Silbermedaille. Sein Rückstand auf den U19-Junioren-Sieger betrug neun Sekunden.

Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hilger / IMAGO/Beautiful Sports

Mit Start und Ziel auf dem Schützenplatz in Buchholz, Richard-Schmidt-Straße, stehen am Sonntag von 10 bis etwa 16 Uhr quasi nonstop Crossrennen der unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen auf dem Programm. Bis Mitte der Woche hatten 256 Sportlerinnen und Sportler gemeldet.

Organisatoren erwarten am Sonntag 300 Teilnehmer und ebenso viele Zuschauer

Die Organisatoren rechnen letztlich mit etwa 300 Teilnehmern und ebenso vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. „Diese hohe Anzahl und der positive Trend zeichnete sich schon die gesamte Saison ab“, sagt RSG-Jugendwart Daniel Annen.

Eintritt wird nicht erhoben, mit einer „Rennwurst“ im Magen lässt sich das Geschehen noch besser verfolgen. Beim Finale geht es neben dem Tagessieg auch um die Gesamtwertung im Stevens Cyclocross-Cup. Drei Lokalmatadoren haben gute Chancen auf den Gesamtsieg oder zumindest eine Podestplatzierung. Max Annen (U13) und Armin Raible (Masters 4) gelten als klare Favoriten. Sören Kieselbach (Herren-Elite) winkt eine Top-3-Platzierung in seiner ersten Saison als Lizenzfahrer.

Technisch anspruchsvolle Strecke führt durch Stadtwald und über Schützenplatz

Die Strecke in Buchholz gilt als technisch anspruchsvoll. Sie verläuft über die Trails des oberen Stadtwaldes, durch Kurven um Bäume hinter dem Schulgelände herum, über eine Treppe Richtung Schützenhaus, durch den Park und schließlich über den Parkplatz an der Schützenhalle. „Treppen, schwierige Wurzelpassagen und steile Anstiege sind erneut eingeplant“, sagt Daniel Annen und macht Lust auf spektakuläre Bilder.

Siegerehrung Masters 4 bei den Deutschen Meisterschaften 2024 im Cyclocross (von links): Vizemeister Matthias Lastowsky, Meister Armin Raible aus Handeloh und Bronzemedaillengewinner Lars van der Sloot.

Foto: Armin M. Küstenbrück / EGO-Promotion

Im Vorjahr gab es viele spannende Rennen und großartige Stimmung. Vor allem das Duell zwischen den Nationalkaderfahrern Piet Loos (Buchholz) und Max Oertzen (Moorburg) zog die Besucher in seinen Bann. „Auch sportfremde Besucher blieben an der Strecke stehen und schauten begeistert zu“, weiß Annen zu berichten. Seine Aufforderung: „Kommen Sie gern auf einen Kuchen oder eine Rennwurst vorbei!“

Am Start: Aktuelle und ehemalige Masters-Weltmeister und deutsche Spitzenfahrer

Das Starterfeld dürfte gewohnt stark besetzt sein. Im Mastersbereich haben eine aktuelle Weltmeisterin und drei Vorjahres-Weltmeister gemeldet. Fahrer aus der nationalen Spitze und mit internationaler Erfahrung finden sich auch in den Starterfeldern der Erwachsenen und Jugendlichen.

In vielen Rennen sind Teilnehmer von Blau-Weiss Buchholz, Harburger RG, Turnerschaft Harburg und RSG Nordheide dabei. Sportliche Höhepunkt sind um 11.40 Uhr das Rennen der Frauen-Elite (gemeinsam mit U19, Hobby und Masters) und 13.35 Uhr das Rennen der Männer-Elite (gemeinsam mit U23, U19 und Masters 2). Informationen unter www.rsg-nordhei.de und www.stevenscup.de.