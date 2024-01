„Bombastisch abgeliefert“: Buchholz Zweiter zum Bundesliga-Auftakt

Die Gastgeber von Blau-Weiss Buchholz belegten mit ihrer Choreographie „Made to Love“ den zweiten Platz.

Buchholz. Das Lateinteam von Blau-Weiss Buchholz etabliert sich immer mehr in der absoluten nationalen Spitze. Mehr noch: Die Formation ist mittlerweile Deutschlands Nummer zwei hinter dem 13-fachen Weltmeister Grün-Gold-Club Bremen. Das bewies das junge Nordheideteam von Cheftrainerin Franziska Becker am Sonnabendabend zum Auftakt der neuen Bundesligasaison. In der heimischen Nordheidehalle belegte Buchholz den zweiten Platz hinter Bremen, gleichzeitig auch klar vor der drittplatzierten TSG Bremerhaven.

Erneut eine Klasse für sich war die siegreiche Formation von Grün-Gold Bremen, zugleich Weltmeister.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Diese Reihenfolge hatte es auch Anfang November bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig gegeben. Damit hatte sich Blau-Weiss Buchholz zum ersten Mal für internationale Meisterschaften qualifiziert. Und lieferte gleich ab: bei der Weltmeisterschaft kurz vor Weihnachten in Hongkong belegte der Premierengast den hervorragenden vierten Platz. Nur wenige Zehntelpunkte trennten Buchholz von der Bronzemedaille, die in die Mongolei ging.

1100 Zuschauer sorgen für ausverkauftes Haus und exzellente Stimmung

Auch das ein Grund, warum die Lokalmatadoren jetzt von den etwa 1100 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Nordheidehalle euphorisch gefeiert wurden. Die Fans feierten gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportler auf dem Parkett eine große Tanzsportparty. Die Anfeuerung galt allen acht Formationen der 1. Bundesliga, besonders laut wurde es naturgemäß bei den Publikumslieblingen aus der Nachbarschaft.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Blau-weiße Puschel wurden auf der Tribüne geschwenkt, spitze Schreie hallten durch die Arena, der Applaus wollte kein Ende nehmen. „Das ist überwältigend und sensationell. Sowas habe ich noch nicht gesehen“, sagte der Vereinsvorsitzende Arno Reglitzky. Er dankte den Zuschauern, dass sie trotz der schwierigen Straßenverhältnisse und des beengten Parkraums an der Halle gekommen waren.

Blau-Weiss: Mitreißende Darbietungen zur Choreographie „Made to Love“

Foto: Markus Steinbrück / HA

Sie wurden nicht enttäuscht. Blau-Weiss Buchholz lieferte schon in der Vorrunde eine mitreißende Darbietung ihrer Choreographie „Made to Love“ ab und zog zusammen mit vier weiteren Teams in das große Finale ein. Dabei dominierte der Anfangsbuchstabe B: Neben Bremen, Buchholz und Bremerhaven kämpfte auch Bietigheim um den ersten Bundesligasieg 2024. Allein Ludwigsburg tanzte im Reigen dieser B-Vereine aus der Reihe.

Junge Kunstturnerinnen von Blau-Weiss Buchholz geben zu Beginn der Abendveranstaltung eine Kostprobe ihres Könnens.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Getrübt wurde die Stimmung vorübergehend durch einen medizinischen Notfall, der glücklicherweise glimpflich verlief. Eine ältere Besucherin war zur Hälfte der Vorrunde hoch oben auf der Tribüne ohnmächtig zusammengesackt, offenbar aufgrund der nicht allzu guten Luftverhältnisse. Nach Erstversorgung durch das DRK ging es ihr bald besser. Die Türen an den Seiten wurden geöffnet, das Turnier konnte nach 20-minütiger Unterbrechung fortgesetzt werden.

Medizinischer Notfall auf der Tribüne sorgt für 20-minütige Unterbrechung

„Hoffentlich müssen wir nicht wieder als Erste starten, da halten sich die Kampfrichter meistens noch zurück“, sagte Reglitzky vor dem finalen Durchgang. Sein Wunsch erfüllte sich. Die Gastgeber durften als vorletzte Lateinformation auf das Parkett und lieferten erneut eine sehr gute Leistung ab. Fehler waren für Laien nicht zu erkennen. Wenig später kam in der offenen Wertung der sieben Wertungsrichter die Bestätigung.

Landrat Rainer Rempe bei der Ehrung des Siegers Grün-Gold-Club Bremen.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Wie bereits bei der Deutschen Meisterschaft und Weltmeisterschaft führte kein Weg am Grün-Gold-Club Bremen um Cheftrainer Roberto Albanese vorbei. Der Seriensieger bekam siebenmal die Platzziffer 1 (1111111). Deutlicher als zuletzt setzte sich Blau-Weiss Buchholz im Kampf um Rang zwei gegen die TSG Bremerhaven durch.

Alle sieben Wertungsrichter sehen Buchholz auf dem zweiten Platz

Ebenfalls alle Wertungsrichter sahen Buchholz auf dem zweiten Platz (2222222). Bremerhaven als Drittplatzierter bekam auch eine Vier (3333334). Die weiteren Plätze gingen nach Bietigheim (4.) und Ludwigsburg (5.). Im kleinen Finale sicherte sich Rot-Gold Nürnberg den sechsten Gesamtrang vor Latin-Team Kiel und VfL Bochum.

Cheftrainerin Franziska Becker: „Das Team hat zweimal bombastisch abgeliefert“

Cheftrainerin Franziska Becker von Blau-Weiss Buchholz formt bei der Siegerehrung ein Herz.

Foto: Markus Steinbrück / HA

„Ich bin megazufrieden. Das Team hat zweimal bombastisch abgeliefert. Die Freude ist riesengroß“, sagte Franziska Becker. Die Buchholzer Cheftrainerin sprach die ungewohnt kurze Vorbereitungszeit – gerade dreieinhalb Wochen – zwischen WM in Hongkong und Heimturnier in der Bundesliga an. „Das war schon eine krasse Zeit mit wenig Pause. Das war neu für uns. Dafür haben wir eine super Leistung geliefert.“

Foto: Markus Steinbrück / HA

Auch mit der Atmosphäre sei ihre junge und vor einem Jahr neu formierte Mannschaft gut zurechtgekommen. „Bei der WM waren in einer größeren Halle wenige Zuschauer. Heute war es ein richtiger Hexenkessel. Auch das hat die Mannschaft gut bewältigt.“

Nächstes Bundesligaturnier folgt am 27. Januar bei der TSG Bremerhaven

Gründe genug also, bei der After-Show-Party auf erfolgreiche Wochen und Monate anzustoßen. Das zweite Bundesligaturnier findet in zwei Wochen am Sonnabend, 27. Januar, in Bremerhaven statt.