Eltern wollen Kinder mit Grill im Haus wärmen: Lebensgefahr

Schneverdingen. Drei Kinder und zwei Erwachsene sind am Mittwochabend in Schneverdingen im Heidekreis verletzt worden, nachdem sie in ihrem Wohnhaus einen Holzkohlegrill entzündet hatten. Nach ersten Polizeiangaben war in dem Einfamilienhaus die Heizung ausgefallen. Bei Außentemperaturen von bis zu -10 Grad Minus entzündeten mutmaßlich die Eltern ein Feuer im Wohnhaus, um den frierenden Kindern im Alter von 3, 6 und 7 Jahren aufzuwärmen.

Wenige Minuten später klagten die Hausbewohner über typische Kohlenmonoxid-Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen und Erbrechen. Die Eltern riefen den Rettungsdienst an, der mit einem Großaufgebot anrückte. Mehr als fünf Rettungswagen und ein Notarzt der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Retter rückten aus dem gesamten Nordkreis an. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr.

Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos. Es kann bereits nach wenigen Minuten tödlich wirken

Foto: Joto / HA

Die Eltern und ihre drei Kinder hatten durch die Rauchgase Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten und wurden im Rettungswagen mit Sauerstoff versorgt. Die Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Versorgung in verschiedene Klinken in der Umgebung. Über den genauen Gesundheitszustand gab es am Abend keine weiteren Angaben. Kohlenmonoxid ist farb- und geruchlos. Es kann bereits nach wenigen Minuten tödlich wirken, warnen Fachleute immer wieder.

Deswegen dürfe auf keinen Fall in Innenräumen ein Holzkohlegrill benutzt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine fahrlässige Körperverletzung.

