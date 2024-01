Saftladen? Warnstreik für mehr Lohn bei Getränkehersteller

Bad Fallingbostel. Die Beschäftigten der Früh- und Spätschicht bei Eckes-Granini in Bad Fallingbostelhaben am Donnerstag für drei Stunden ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will dort, wie auch in weiteren Unternehmen der Obst-, Gemüse- und Mineralbrunnenindustrie in Niedersachsen, Bremen und Sachsen Anhalt durch Warnstreiks ihrer Forderung nach einer deutlichen Entgelterhöhung für die Beschäftigten der Branche Nachdruck verleihen.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen über die Erhöhung der Entgelte war am 11. Dezember ergebnislos vertagt worden. „Die Tariferhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 sind aufgrund der hohen Inflation buchstäblich aufgefressen worden. Die Beschäftigten brauchen eine deutliche Lohnsteigerung! Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber entsprechen in keiner Weise den Erwartungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagt Manuela Schäffer, Gewerkschaftssekretärin der NGG Region Lüneburg.

Die Gewerkschaft war unter anderem mit der Forderung nach einer Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr in die Tarifrunde 2024 gestartet. Die Verhandlungen werden am 30. Januar fortgesetzt.