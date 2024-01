Dachstuhl in Harsefeld brennt – Nachbar verhindert Schlimmeres

Am Sonntagabend hat in Harsefeld im Landkreis Stade der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. 65 Feuerwehrkräfte waren über Stunden im Einsatz.

Harsefeld. Am Sonntagabend ist in Harsefeld im Landkreis Stade der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nach ersten Feuerwehrangaben bemerkte ein Nachbar gegen 18 Uhr, wie Rauch aus dem Dach des Hauses in der Straße Im Sande aufstieg.

Der Nachbar klingelte den Bewohner aus dem Haus, der vom Feuer noch nichts mitbekommen hatte. Der Brand breitete sich währenddessen im Dachstuhl aus, während in den Innenräumen noch keine Flammen zu sehen waren. Von einer Drehleiter und von Innen öffnete die Feuerwehr das Dach, um an den Brand zu gelangen.

Gegen 19 Uhr waren mehr als 65 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten gingen bis in die Abendstunden.

Nach vorsichtigen Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 150.000 Euro. Für die Feuerwehrleute aus Harsefeld war es ein kräftezehrender Einsatz. Ein Teil der Retter war erst in den Morgenstunden aus dem Hochwassergebiet im Heidekreis zurückgekehrt.

Die Brandursache blieb zunächst unklar.

