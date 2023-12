KVG: Warum im Süden Hamburgs ein Azubi Linienbusse steuert

Stade. Dieser Busfahrer fällt auf: Julian Hennings ist seit Kurzem auf den Straßen südlich von Hamburg unterwegs – und in seinem Beruf ist er etwas Besonderes. Denn der junge Mann aus Meckelfeld, der beim Busunternehmen KVG Stade eine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb macht, ist gerade erst 18 Jahre alt.

Eine Woche nach nach seinem Geburtstag am Nikolaustag hat Julian Hennings die Prüfung für den Bus-Führerschein bestanden. Seitdem darf er Pendler, Schüler und andere Passagiere der KVG am Standort Hittfeld von Haltestelle zu Haltestelle fahren. Noch wird er dabei von einem erfahrenen Kollegen begleitet, etwa von April an darf Julian Hennings dann als alleiniger Fahrer seine Touren absolvieren.

Führerschein bestand der angehende KVG-Busfahrer schon zur Halbzeit der Ausbildung

Mit seinem Tempo ist der 18-Jährige, der im zweiten Lehrjahr ist, eine echte Ausnahme. Innerhalb eines Jahres hat er sowohl den normalen Autoführerschein der Klasse B als auch die Erlaubnis zum Fahren der großen Maschinen wie Busse und Lastwagen gemacht. „Dass er das so schnell geschafft hat, das ist schon außergewöhnlich“, sagt Heiko Pusch, einer seiner Ausbilder. „Und dann hat er auch noch alles mit Bravour bestanden.“

Bei der KVG ist die Begeisterung über den engagierten Auszubildenden groß. Er sei zielstrebig, ehrgeizig und selbstständig, sagt Tanja Boll, Vorsitzende des Betriebsrats vom KVG-Betrieb in Hittfeld. „Wir sind unglaublich stolz auf Julian und freuen uns, einen so talentierten und motivierten jungen Mann in unserem Team zu haben.“ Glückwünsche gab es auch von Seiten der Belegschaft sowie der Geschäftsführung.

KVG sucht dringend Busfahrer, den Führerschein können sie hier nachholen

Die Erlangung des Führerscheins Klasse D ist ein bedeutender Schritt in Julian Hennings beruflicher Laufbahn bei der KVG. Als Auszubildender hat er nicht nur seine theoretischen Kenntnisse erweitert, sondern auch die notwendigen praktischen Fähigkeiten erworben, um das Team tatkräftig zu unterstützen.

Julian Hennings Zukunftsperspektiven und auch die der anderen KVG-Auszubildenden sind gut. Busfahrer werden dringend gesucht. So wirbt die KVG mittlerweile auch in Spanien und Rumanien nach geeigneten Bewerbern, die im Idealfall schon den Führerschein Klasse D mitbringen. In vielen Fällen muss dieser jedoch nachgeholt werden, was das Unternehmen bis zu 15.000 Euro kostet.

Fachkraft im Fahrbetrieb heißt der Ausbildungsberuf, der mehr als Busfahren umfasst

Genau genommen lässt sich Julian Hennings nicht allein zum Busfahrer, sondern zur Fachkraft im Fahrbetrieb ausbilden. Diesen Beruf gibt es seit 2002, die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. In dieser Zeit lernen die jungen Menchen nicht nur, einen Bus zu fahren, sondern befassen sich auch mit Personalplanung, Fahrplangestaltung und Kundenberatung.

Anders als Busfahrer, die als Berufskraftfahrer erst mit 21 Jahren ein Fahrzeug steuern dürfen, können die Auszubildenden zur Fachkraft im Fahrbetrieb dies schon, sobald sie den entsprechenden Führerschein haben. Bewerber müssen bei der KVG einen Haupt- oder Realschulabschlus vorweisen. Das Stader Unternehmen verspricht Auszubildenden, die gute Leistung zeigen, die anschließende Übernahme im Betrieb.

Angehender Busfahrer lernt auch Kundenberatung, Technik und Personalplanung

Fachkräfte im Fahrbetrieb werden auch in anderen Bereichen des öffentlichen Nahverkehrs ausgebildet und eingesetzt. Laut Berufsbeschreibung der Agentur für Arbeit führen sie Busse, Straßen- oder U-Bahnen, verkaufen Fahrkarten, beraten Kunden und entschärfen Konfliktsituationen. Bei Betriebsstörungen informieren sie Fahrgäste und Leitstelle, beseitigen kleinere Fahrzeugstörungen selbst und leisten im Notfall Erste Hilfe.

Im Innendienst organisieren sie den Fahrzeugpark und planen den Personaleinsatz. Außerdem wirken sie bei Kalkulationen, im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit mit. Im technischen Service sorgen sie für die Betriebs- und Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge.

KVG: Angehender Busfahrer hat nach der Ausbildung eine Garantie auf Übernahme

Zum Fuhrpark der KVG Stade zählen 600 Busse, die an sechs Standorten in Stade, Bxtehude, Cuxhaven, Seevetal, Lüneburg und Soltau, unter anderem im HVV unterwegs sind. etwa 850 Busfahrer und Fahrerinnen steuern die Busse auf rund 370 Linien. Doch immer wieder fallen Fahrten aus, auch weil das Personal fehlt. Mit Julian Hennings könnte eine der etwa 50 freien Stellen neu besetzt werden. Im Sommer 2025 wird der junge Busfahrer mit dem außergewöhnlichen Tempo seine Ausbildung bei der KVG abgeschlossen haben.