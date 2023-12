Wandern auf dem Heidschnuckenweg: Besser kann 2024 kaum beginnen

Nicht nur zur Sommerzeit: Drei geführte Wanderungen am 1. Januar zeigen winterliche Schönheit der Lüneburger Heide. Jetzt anmelden!

Eine von drei Neujahrswanderungen am 1. Januar 2024 führt durch die winterliche Weseler Heide.

Lüneburger Heide. „... nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.“ Diese Worte eines bekannten Weihnachtsliedes über den Tannenbaum gelten gleichermaßen auch für die Lüneburger Heide. Sie entfaltet ihre Pracht und Anziehungskraft längst nicht nur im August und September während der Heideblüte.

Rund um das Jahr, und damit auch in der kalten Jahreszeit, sind die Kulturlandschaft und der Naturschutzpark ein lohnendes Ausflugsziel. Noch schöner und informativer erlebt sich die Natur in der Gruppe: Dazu besteht anlässlich von drei geführten Neujahrswanderungen auf dem Heidschnuckenweg in Kürze Gelegenheit.

Der Silvestertrubel liegt hinter uns, die klare Luft macht den Kopf frei und in der weiten Landschaft sind nur Geräusche der Natur zu vernehmen. Winterromantik auf dem spannendsten Wanderweg Deutschlands – besser kann das neue Jahr kaum beginnen. Auf drei geführten Neujahrswanderungen präsentiert sich der Heidschnuckenweg von einer weniger bekannten Seite.

Drei Touren zur Auswahl: Weseler Heide, Oberoher Heide oder Wilseder Berg

Die Touren am kommenden Montag, 1. Januar 2024, führen durch die Weseler Heide, die Oberoher Heide sowie rund um den Wilseder Berg. Sie sind zwischen vier und sechs Kilometer lang und beginnen jeweils um 13 Uhr. Die Teilnahme für Erwachsene kostet zwölf oder 13 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen acht Euro. Die Wanderungen können online unter www.heidschnuckenweg.de/neujahrswandern gebucht werden.

Neujahrswanderung durch die Weseler Heide, Start am Schützenhaus Wesel

Die Neujahrswanderung durch die Weseler Heide führt entlang der dritten Etappe des Heidschnuckenwegs. Ob Schafstall, Bienenzäune oder Natur – Licht und Landschaft sorgen im Winter in der Weseler Heide für eine magische Atmosphäre. Zu den Besonderheiten gehören der Pastorenteich, der nach dem Heidepastor und Begründer des Naturschutzparks, Wilhelm Bode, benannt ist, und mehrere Anhöhen, von denen sich ein herrlicher Panoramablick in die verträumt-bizarre Landschaft ergibt.

Bei dieser Neujahrswanderung gibt es viele Informationen zu Entstehung, Erhaltung und besonderer Charakteristik. Die Wanderung mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Jürgen Persiel beginnt um 13 Uhr am Parkplatz Vereinshaus Schützenverein in Wesel und hat eine Länge von etwa sechs Kilometern. Anmeldungen nimmt Jürgen Persiel unter E-Mail juergen@persiel.com entgegen. Online-Buchungen sind möglich unter www.lueneburger-heide.de/service/veranstaltung/0100724101 tun.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neujahrswanderung durch die Oberoher Heide, Start am Wanderparkplatz

Auf dem Heidschnuckenweg ins Reich der Kieselgur heißt es in der Südheide. Die zertifizierte Waldpädagogin Katrin Blumbach begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Wanderung mit durch die renaturierte Heidelandschaft der stillgelegten Kieselgurgruben bei Oberohe.

Eine Neujahrswanderung am 1. Januar 2024 führt durch die winterliche Oberoher Heide. Vielleicht treffen die Wanderer dabei auch auf eine Heidschnuckenherde.

Foto: Lüneburger Heide GmbH / HA

Beginn ist um 13 Uhr am Wanderparkplatz Oberohe, von dort geht es zwischen Teichen hindurch zur Heidefläche. Anmeldungen nimmt Katrin Blumbach, E-Mail info@wald-events.de, bis zum 30. Dezember entgegen. Online-Buchungen sind möglich unter www.lueneburger-heide.de/service/veranstaltung/0100735551 tun.

Neujahrswanderung zum Wilseder Berg, Start am Parkplatz Niederhaverbeck

Das größte autofreie Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide steht im Mittelpunkt der Neujahrswanderung rund um den Wilseder Berg. Gästeführer Manfred Loos begleitet die Gruppe auf dieser zweieinhalbstündigen Wanderung. Vorbei am Fürstengrab führt die sechs Kilometer lange Tour zum Wilseder Berg, der mit 169,2 Metern höchsten Erhebung der Lüneburger Heide.

Mehr zum Thema:

Die Wanderung beginnt um 13 Uhr am Besucherparkplatz in Niederhaverbeck. Anmeldungen können bis zum 30. Dezember bei der Bispingen-Touristik, E-Mail info@bispingen-touristik und Telefon (05194) 9879690, oder unter www.lueneburger-heide.de/service/veranstaltung/0100735550 vorgenommen werden.

Heidschnuckenweg: einer der beliebtesten Wanderwege Deutschlands

Der Heidschnuckenweg wurde am 7. Juli 2012 offiziell eröffnet. Zehn Jahre später ist er einer der beliebtesten Wanderwege Deutschlands. Der mehrfach ausgezeichnete Heidschnuckenweg führt auf 223 Kilometern von Hamburg aus durch die drei Landkreise Harburg, Heidekreis und Celle und durch mehr als 30 große und kleine Heideflächen der Nord- und Südheide.

Auch im Winter ist eine Wanderung auf dem Heidschnuckenweg in der Weseler Heide ein Erlebnis.

Foto: Frederic Wolf / Lüneburger Heide GmbH

Noch mehr zu entdecken gibt es auf den zwölf Heideschleifen, die in den vergangenen Jahren neu angelegt wurden. Die Rundwanderwege sind zwischen 1,4 und 20,9 Kilometern lang, Wanderinnen und Wanderer können auf ihnen besondere Natur- und Landschaftselemente kennenlernen, in Cafés und Restaurants einkehren und sich einen noch besseren Eindruck von der Region verschaffen. Informationen zum Heidschnuckenweg gibt es unter www.heidschnuckenweg.de.