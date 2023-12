Bettler mit kranken Hunden: Stadt verschärft die Kontrollen

Lüneburg. Es ist ein Thema, das Tierschützer in Lüneburg aktuell bewegt: Menschen, die beim Betteln in der Innenstadt von Hunden begleitet werden. Die Hansestadt Lüneburg hat das Thema im Blick und geht mit Nachdruck gegen sogenanntes „aggressives Betteln“ vor, wie die Verwaltung mitteilt.

So führt der städtische Bereich Ordnung und Verkehr regelmäßige Kontrollen durch – zum Teil auch gemeinsam mit dem Veterinäramt des Landkreises Lüneburg, das für die tierschutzrechtlichen Aspekte zuständig ist. Ein grundsätzliches Verbot des Bettelns mit Hunden ist jedoch nicht möglich.

Sorge um Hunde in Lüneburg: Betteln mit Tieren ist generell allerdings nicht verboten

„Betteln generell ist nicht verboten“, verdeutlicht Mathias Dorn, Bereichsleiter Ordnung und Verkehr bei der Stadt. „Und nicht jedes Betteln oder Sitzen mit einem Hund in der Fußgängerzone verstößt per se gegen das Tierschutzgesetz.“ Vielmehr müsse jeder Einzelfall individuell betrachtet werden. „Wogegen wir als Stadt vorgehen können, ist das sogenannte aggressive Betteln“, sagt Dorn.

Das sei zum Beispiel der Fall, wenn mit besonders aufsehenerregenden, stark unterernährten oder kranken Hunden gebettelt wird. Unter aggressivem Betteln fällt aber auch das Betteln mit Kindern oder wenn sich die bittenden Personen unausweichlich in den Weg stellen oder legen.

Landkreis Lüneburg hat bereits mehrere Hunde sichergestellt, wenn Tierwohl gefährdet war

Sobald die Stadt beim Betteln mit einem Tier das Tierwohl gefährdet sieht, wird der Landkreis Lüneburg involviert. Dieser habe in letzter Zeit auch eigene Kontrollen durchgeführt, Hunde überprüft und im Zweifel auch sichergestellt, berichtet Dorn und versichert: „Wir stehen mit dem Veterinäramt im engen Austausch – auch zu diesem Thema.“

Wer einen konkreten Verstoß gegen das Tierschutzgesetz beobachtet, wendet sich am besten an das Veterinäramt des Landkreises Lüneburg. Mithilfe eines Meldebogens unter www.landkreis-lueneburg.de/tierschutz können Bürgerinnen und Bürger den Vorfall melden - das geht per E-Mail an veterinaeramt@landkreis-lueneburg.de oder telefonisch unter 04131 26-1413.