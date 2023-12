Geldautomat in Harsefeld gesprengt: Tausende Euro liegen auf der Straße

In Harsefeld liegen nach der Tat die Euroscheine auf der Straße verteilt. In der Nacht zu Sonnabend hatten Unbekannte hier einen Geldautomaten gesprengt.

Im Landkreis Stade ging in der Nacht ein Geldautomat in die Luft. Unbekannte flüchten laut Zeugen in hochmotorisiertem Auto.