Helmut Rausche in seiner Dohrener Ölmühle. Tropfen für Tropfen rinnt das Öl in die Auffangschale, die Samenreste werden als Tierfutter verkauft.

Helmut Rausche presst in seiner Mühle bei Hamburg Leinöl in Bio-Qualität und verkauft es am Tag der Produktion. Frischer geht es nicht.