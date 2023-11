Wilde Flucht im VW Beetle – mitten durch die Rettungsgasse

Angst vor Polizeikontrolle? Autofahrer spielt in Buchholz und auf der A1 „wilde Sau“ und verursacht massive Schäden an anderen Autos.

Buchholz/Sittensen. Buchholz - Verfolgungsfahrt mit späterem Unfall

Dieser VW-Fahrer wird für längere Zeit uf seinen Führerschein verzichten müssen: Beamte der Polizei Buchholz wollten am Freitag gegen 11.50 Uhr, im Bereich der Buchholzer Innenstadt den Fahrer eines schwarzen Beetle kontrollieren. Dieser war augenscheinlich nicht mit der Maßnahme einverstanden: Er flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Seitenstraßen auf die Hamburger Straße.

Die Fahrt ging weiter über den Nordring, die B75 und auf die A1 in Richtung Hamburg. Der Beetle-Fahrer war dabei laut Polizei „unter Missachtung diverser Verkehrsregeln, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser, teils glatter Fahrbahn“ unterwegs. Die Geschwindigkeir war zuletzt so massiv überhöht, dass die Beamten den Sichtkontakt verloren und die direkte Verfolgung zunächst aufgeben mussten.

Stau wegen eines Unfalls, Autofahrer bilden Rettungsgasse auf der A1. Das nutzt der Beetle-Fahrer

Andere Verkehrsteilnehmer, die bei dieser Aktion gefährdet wurden oder einen Sachschaden erlitten haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz (04181/2850) zu melden.

Wenig später, um 13.16 Uhr, wurde dieser VW-Beetle im Bereich Sittensen, auf der A1 Fahrtrichtung in Richtung Bremen gesichtet, n Gegenrichtung also. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei, dass der Fahrer in einem unfallbedingten Rückstau den Seitenstreifen sowie die gebildete Rettungsgasse mit hoher Geschwindigkeit befuhr.

Auf einer Raststätte im Landkreis Harburg finden Polizeibeamte den Beetle-Fahrer

Hierbei beschädigte er mehrere Fahrzeuge und kollidierte schließlich mit einem Warnanhänger. Polizeibeamte fanden den VW-Beetle auf der A1 kurz hinter der Unfallstelle. Der fahrer war jedoch verschwunden.

Bei der Fahndung machten die Polizisten den Mann am Rasthof Bockel ausfindig. Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Aufgrund der diversen Verkehrsstraftaten wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mindestens sieben Kraftfahrzeuge beschädigt. Weitere hier geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Sittensen (04282/594140) zu melden.