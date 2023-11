Intensivtäter: Buchholzer Jugendgang greift Personal in Buchholz Galerie an

Gruppe von Intensivtätern begeht seit Wochen Straftaten in Buchholz und Umgebung. Nun attackierten einige von ihnen einen Verkäufer.

In der Buchhoz Galerie wurden drei der mutmaßlichen Intensivtäter festgenommen.

Gesuchte Straftäter Buchholzer Jugendgang greift Personal in Einkaufspassage an

Buchholz. Seit mehreren Wochen sorgen Straftaten einer Gruppe Jugendlicher in Buchholz und anderen Orten im Landkreis Harburg für Unruhe. Zunächst war es zu einer Reihe von Körperverletzungen und Raubtaten gekommen. Meist waren andere Jugendliche das Opfer (wir berichteten).

Nachdem es seit Mitte letzter Woche keine Meldungen über neue Straftaten im Zusammenhang mit einer Gruppe jugendlicher Intensivtäter in Buchholz gegeben hatte, wurden drei von ihnen gestern vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sie waren gegen 15:40 Uhr in der Buchholz Galerie erschienen und hatten dort zunächst einen verbalen Streit mit einem 22-jährigen Verkäufer begonnen. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazu kam und die Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren aus der Galerie verweisen wollte, begannen sie eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurden laut Auskunft der Polizei der 31-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen leicht verletzt.

Buchholzer Polizei hat ein Hinweisportal freigeschaltet. Betroffene sollten sich melden.

Die Polizei nahm die drei Jugendlichen in Gewahrsam. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Am Abend wurden sie auf der Dienststelle an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat ein Online-Hinweisportal freigeschaltet, über das Zeugen Fotos und Videos von den Geschehnissen hochladen können, auf Wunsch auch anonym. Auf diesem Wege sollen die konkreten Tathandlungen der Jugendlichen möglichst umfassend dokumentiert und beweiskräftig in das Strafverfahren eingebracht werden. Diese Möglichkeit besteht auch für zurückliegende Taten, bei denen die Gruppe der jugendlichen Intensivtäter im Fokus steht.

Zudem bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, sich telefonisch unter 04181/2850 zu melden..

